E’ sempre mezzogiorno: cannoli siciliani, la ricetta di Fabio Potenzano

Il cannolo siciliano è uno dei dolci più golosi e la ricetta dei cannoli siciliani arriva nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con i consigli di Fabio Potenzano. Per lui che è siciliano ed è bravissimo fare i cannoli siciliani è molto semplice, proviamo a seguire nel dettaglio la sua ricetta e in effetti dalla sfoglia alla frittura e poi il ripieno basta seguire tutti i passaggi e utilizzare ottimi ingredienti. Bellissimo e goloso il risultato con i cannoli farciti con semplice ricotta e zucchero oppure con la crema di pistacchio aggiunta. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno; ecco come si fa il cannolo siciliano di Fabio Potenzano.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI POTENZANO PER I CANNOLI SICILIANI

Ingredienti per 20 cannoli: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo la farina, lo zucchero con la vaniglia, lo strutto, mescoliamo e aggiungiamo i liquidi, Marsala e aceto di vino bianco, un pizzico di sale. Possiamo aggiungere del cacao, possiamo aggiungere solo Marsala o magari solo vino rosso, l’importante è che i liquidi siano del peso suggerito. Impastiamo il tutto ma va fatto il giorno prima, quindi mettiamo il panetto avvolto nella pellicola e in frigo.

Togliamo dal frigo e stendiamo sottile e ritagliamo con il coppapasta i dischi da circa 14 cm di diametro. Sporchiamo con un po’ di uovo sbattuto la forma del cannolo dove avvolgiamo il disco di sfoglia; sporchiamo dove chiudiamo il cannolo. Sporchiamo allo stesso modo il lembo di pasta dove chiudiamo il cannolo. Lasciamo il cannolo un po’ largo sullo stampo.

Friggiamo in olio di semi profondo e bollente, facciamo ben dorare Scoliamo con delicatezza su carta da cucina