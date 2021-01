Bretzel di Fulvio Marino, la favola ricetta da E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di Fulvio Marino per i bretzel è da provare subito, è una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 28 gennaio 2021. Come sempre Fulvio Marino ci suggerisce ogni passaggio in modo perfetto, dall’impasto alla lievitazione e in questo caso la ricetta dei bretzel prevede una doppia cottura, prima in acqua bollente con il bicarbonato e poi in forno. Sapevate che i bretzel vanno congelati prima della cottura, davvero una ricetta E’ sempre mezzogiorno tutta da scoprire e lo facciamo con i consigli di Fulvio Marino. Ecco i deliziosi bretzel di oggi ma non perdete le altre ricette con Antonella Clerici.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DEI BRETZEL DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 500 g di farina, 250 ml di acqua, 15 g di lievito fresco di birra, 30 g di zucchero semolato, 60 g di burro, 10 g di sale fino

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito sbriciolato, lo zucchero e quasi tutta l’acqua. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e aggiungiamo il burro ammorbidito a pezzetti, completiamo l’impasto.

Facciamo triplicare il volume, una lievitazione che dipende dalla temperatura in casa, magari 2 ore o anche di più. Facciamo delle palline da circa 150 grammi che pieghiamo ma non troppo strette. Facciamo riposare altri 10 minuti.

Creiamo un filoncino come si fa con la baguette, più sottile ai lati. Stendiamo con le mani allungando il filoncino fino a circa 50 cm. Incrociamo facendo un giro e chiudiamo dando la forma al bretzel.

Facciamo lievitare 30 minuti nella teglia foderata con la carta forno e a temperatura ambiente poi 30 minuti nel congelatore.

Nella pentola versiamo 2 litri di acqua, 60 g di bicarbonato di sodio, facciamo sciogliere un attimo prima della bollitura e appena l’acqua bolle immergiamo i bretzel. Facciamo cuocere dal bollore per 30 secondi. Ogni litro di acqua mettiamo 30 g di bicarbonato.

I bretzel così si ammorbidiscono e scoliamo uno alla volta con delicatezza. Adagiamo sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo un taglio lungo con il coltello, sulla parte più panciuta del bretzel. Sale grosso, cristalli di sale e mettiamo in forno a 230 gradi per circa 25 minuti.