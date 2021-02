Torta morbida cioccolato e arancia, la ricetta di zia Cri

La ricetta della torta morbida cioccolato e arancia dalle ricette di zia Cri per E’ sempre mezzogiorni, la torta golosa preparata nella puntata di oggi 1 febbraio 2021. Anna Moroni in collegamento con Antonella Clerici e zia Cri che prepara la torta morbida al cioccolato. Pochi passaggi e la torta con la farina di mandorle va in forno. Perfetta la torta di oggi di zia Cri per chi non può mangiare glutine. Cioccolato e arancia, insieme sono sempre perfetti. Di seguito gli ingredienti e i pochi passaggi per una torta E’ sempre mezzogiorno ottima per la colazione, per la merenda ma anche come dessert dopo un bel pasto. Con panna montata e crema sarà ancora più golosa. Non perdete il dolce di oggi di Antonella Clerici e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno e non solo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI –

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo il cioccolato fuso a bagnomaria o nel microonde, aggiungiamo il burro fuso, mescoliamo e uniamo lo zucchero, mescoliamo e aggiungiamo le uova, mescoliamo e aggiungiamo la farina di mandorle e un po’ di liquore a piacere, abbondante scorza di arancia bio grattugiata. Mescoliamo il tutto con la frusta a mano.

Versiamo nello stampo imburrato o foderato con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° C per 30 – 35 minuti circa, statico. Facciamo intiepidire.

Nel pentolino scaldiamo il latte con la panna e la scorza di arancia. In una ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo l’amido di mais, mescoliamo bene e aggiungiamo i liquidi, mescoliamo e mettiamo tutto nel pentolino, facciamo cuocere mescolando.