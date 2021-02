La ricetta delle caramelle all’arancia, le caramelle gommose all’arancia di Cotto e Mangiato. Una ricetta super sana per le caramelle, certo c’è lo zucchero ma immaginate invece cosa c’è nelle caramelle gommose che compriamo. Quindi Tessa Gelisio con la ricetta Cotto e Mangiato di oggi 5 febbraio 2021 ha suggerito davvero una deliziosa ricetta dolce. Pochissimi ingredienti ma anche poco tempo di preparare per ottenere le caramelle all’arancia, quelle morbide, gommose, avvolto nello zucchero semolato. Piaceranno a grandi e bambini e ovviamente con la base della ricetta delle caramelle Cotto e Mangiato possiamo fare anche tante altre caramelle gommose, tanti gusti, basta cambiare succo. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato ogni giorno nella rubrica di Studio Aperto.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLE CARAMELLE GOMMOSE ALL’ARANCIA

Ingredienti: 100 g di succo di arancia filtrato, 50 g di zucchero, 50 g di acqua, 10 g di gelatina in fogli (2 fogli)

Preparazione: abbiamo bisogno di 100 g di succo d’arancia e ovviamente filtrato perché non ci sono devono essere né semini né polpa dell’arancia. Teniamo da parte il succo d’arancia filtrato.

Nel pentolino versiamo 50 g di zucchero e 50 g di acqua, mescoliamo e sul fuoco facciamo sciogliere lo zucchero.

Mettiamo in ammollo la gelatina nell’acqua fredda. Strizziamo la gelatina e aggiungiamo nel pentolino. Mescoliamo qualche secondo e possiamo togliere dal fuoco e fare riposare.

Adesso aggiungiamo nel pentolino anche il succo d’arancia filtrato, mescoliamo. Distribuiamo il composto negli stampini. Mettiamo in frigo per qualche ora, si devono solidificare. Togliamo dagli stampini le golose caramelle morbide e passiamo nello zucchero semolato così saranno ancora più buone e pronte per essere mangiate.