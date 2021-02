Budino di pane, la ricetta del dolce di Antonella Ricci

La ricetta del budino di pane di Altamura di Antonella Ricci, è la ricetta dolce di oggi 9 febbraio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Un dolce fatto con il pane di Altamura, un dolce molto goloso che Antonella Clerici mangia con le mani. Un dolce con il pane morbido, la torta di pane inzuppata con la crema inglese. Non c’è altro da dire se non provare subito questa ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, il dolce di pane e crema inglese, la torta budino di pane di Antonella Ricci. Non perdete però le altre ricette E’ sempre mezzogiorno del martedì.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL BUDINO DI PANE DI ANTONELLA RICCI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo il pane a fette spesse e poi a cubotti, lasciamo la crosta, versiamo il pane nella ciotola. Aggiungiamo il latte (si potrebbe mettere anche la panna), mescoliamo e facciamo riposare magari 1 ora, così assorbe quasi tutto il latte. Poi aggiungiamo l’olio di oliva, mescoliamo. Nel liquore mettiamo in ammollo i fichi secchi mandorlati tagliati a pezzi, poi aggiungiamo al pane, mescoliamo.

A parte battiamo le uova con lo zucchero, facciamo diventare leggermente spumosi e aggiungiamo la panna, montiamo ancora e aggiungiamo al pane, mescoliamo. Versiamo il tutto nello stampo tondo foderato con la carta forno.

Mettiamo in forno a 170 – 180° C per circa 35 – 40 minuti. Se durante la cottura si asciuga un po’ troppo pressiamo un po’ il dolce e continuiamo la cottura.

Per la crema inglese scaldiamo il latte e aromatizziamo con la scorza di arancia grattugiata che poi possiamo eliminare filtrando o lasciare. Battiamo il tuorlo d’uovo, aggiungiamo 100 g di zucchero semolato, frulliamo. Versiamo il latte caldo nel composto con il tuorlo, mescoliamo e mettiamo di nuovo nella pentola, facciamo cuocere, resta liquido.