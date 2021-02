Ricetta crostone di lampagioni strapazzati di Antonella Ricci

La ricetta del crostone di lampagioni strapazzati è la ricetta di Antonella Ricci per E’ sempre mezzogiorno oggi 2 febbraio 2021. Un’idea non solo golosa ma molto originale. Ingredienti semplici ma il risultato è davvero eccellente. I crostoni di pane con i lampagioni ma tutti passaggi per giungere al risultato finale sono da seguire nel dettaglio. Lampagioni fritti, lampagioni lessati, frullati o tritati e poi la fonduta con il formaggio caciocavallo e ancora altro. Ecco la ricetta di oggi di Antonella Ricci per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ANTONELLA RICCI – CROSTONE DI LAMPAGIONI STRAPAZZATI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo il pane a fette, un filo di olio di oliva, adagiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno.

Tagliamo il caciocavallo a pezzi e mettiamo nel pentolino con la panna, facciamo andare sul fuoco, mescoliamo e otteniamo la golosa fonduta, togliamo dal fuoco.

Togliamo la prima pellicina ai lampagioni, togliamo la parte superiore, incidiamo con il coltello e friggiamo in abbondante olio di oliva, in un pentolino. Questi non vanno lessati ma vanno fritti crudi. Li scoliamo ben dorati su carta da cucina e li saliamo leggermente.

Altri lampagioni invece li mettiamo in acqua, facciamo bollire per 30 minuti e poi scoliamo. Una parte di questi lampagioni li tritiamo al coltello, gli altri li frulliamo. Mescoliamo insieme i lampagioni tritati e quelli frullati, un pizzico di sale.

Nella ciotola battiamo le uova con la menta fresca spezzettata, il formaggio grattugiato e un po’ di fonduta, la crema di lampagioni con i lampagioni a pezzettini, saliamo e mescoliamo il tutto con la frusta a mano. Versiamo tutto il composto nella padella antiaderente unta con un filo di olio e ben calda. Facciamo cuocere mescolando di continuo con la forchetta; l’uovo deve essere bavoso come l’interno delle omelette. Ogni tanto togliamo dal fuoco altrimenti si secca troppo.

Serviamo il composto all’uovo sulle fette di pane tostate e ben calde, completiamo con lampagioni fritti, menta fresca, fonduta.