Ricette Sal De Riso: torta al pistacchio per San Valentino

La ricetta della torta al pistacchio di Sal De Riso, la ricetta di San Valentino proposta nella cucina di E’ sempre mezzogiorno di oggi 12 febbraio 2021. Sapore d’amore al pistacchio è il dolce scelto dal maestro Sal De Riso per festeggiare gli innamorati e tutti nella cucina di E’ sempre mezzogiorno hanno assaggiato la golosa crema al pistacchio. Una bella forma a cuore e il dessert di San Valentino è pronto ma a dire il vero le ricette di San Valentino sono sempre troppo complicate. Ma è sempre bello vedere De Riso all’opera con una torta come questa. Ecco la ricetta per i i più bravi, la ricetta della torta al pistacchio di oggi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI SAL DE RISO – SAPORE D’AMORE AL PISTACCHIO

Ingredienti:

160 g di pistacchi siciliani in polvere

170 g di burro

255 g di zucchero a velo

1 Baccello di vaniglia

40 ml di liquore alla vaniglia

45 g di farina 00

40 g di fecola di patate

2,5 g di lievito in polvere

60 g di mandorle in polvere

5 uova

sale

Per la crema al pistacchio:

100 g di cioccolato bianco

350 g di crema di pistacchio

Per la glassa al pistacchio:

350 g di cioccolato bianco

20 g di burro di cacao

120 g di crema al pistacchio

45 g di granella di pistacchio

Preparazione: montiamo il burro con lo zucchero a velo, i semi di vaniglia, il liquore di vaniglia. Uniamo le uova con il sale, mescoliamo e aggiungiamo le polveri di pistacchi e di mandorle già miscelati.

In un’altra ciotola uniamo la farina con la fecola, il lievito, aggiungiamo al composto. Amalgamiamo e versiamo nello stampo a forma di cuore, mettiamo in forno 35 minuti a 170° C. Facciamo raffreddare e sformiamo il dolce, adagiamo sulla griglia.

Per la crema al pistacchio sciogliamo il cioccolato bianco a bagnomaria, uniamo metà della crema al pistacchio, mescoliamo e poi aggiungiamo il resto della crema al pistacchio, amalgamiamo bene.