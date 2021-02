Tortine a cuore, le ricette per San Valentino

Tante le ricette di San Valentino per preparare la più romantiche delle cene e le tortine a cuore non possono mancare. Le ricette Cotto e Mangiato suggeriscono più idee per un delizioso San Valentino e nella puntata di oggi 12 febbraio 2021 Tessa Gelisio ha preparato le tortine a cuore con la farcia golosa di panna montata e frutti di bosco. Un pan di Spagna al cacao e un ripieno semplice, niente di più veloce e adatto per tutti. Ecco la ricetta della piccola torta a cuore dalle ricette Cotto e mangiato. Ricette perfette non solo per gli innamorati ma per tutti.

RICETTE COTTO E MANGIATO PER SAN VALENTINO – TORTINE A CUORE

Ingredienti: 4 uova, 150 g di zucchero, 100 g di farina 00, mezza bustina di lievito, 30 g di cacao in polvere, 300 g di frutti di bosco, 3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di succo d’arancia, 250 g di panna da montare, 3 cucchiai di zucchero a velo, 1 baccello di vaniglia

Preparazione: nella ciotola rompiamo le 4 uova, aggiungiamo i 150 g di zucchero semolato e ­­­sbattiamo, uniamo i semi di vaniglia e il cacao in polvere, mescoliamo e aggiungiamo la farina e la bustina di lievito. Mescoliamo bene e otteniamo un composto omogeneo e senza grumi.

Versiamo tutto il composto nella teglia foderata con la carta forno. Non è necessario avere la teglia a forma di cuore, li ritagliamo dopo. Mettiamo in forno a 180° C per 20 – 25 minuti. Facciamo raffreddare. Ritagliamo i cuori tutti uguali.

Per la farcia mettiamo nel pentolino i frutti di bosco, aggiungiamo i 3 cucchiai di zucchero e il succo di arancia. Facciamo cuocere 5 minuti sul fuoco e poi filtriamo.

Montiamo a parte la panna aggiungendo 3 cucchiai di zucchero a velo. Versiamo nel sac à poche e mettiamo in frigo.

Sul piatto adagiamo il primo cuore, bagniamo con il succo di frutti di bosco, copriamo con ciuffi di panna e frutti di bosco, un altro cuore, bagniamo e aggiungiamo altra panna e frutti di bosco. Mettiamo in frigo coperto e poco prima di servire togliamo dal frigo.