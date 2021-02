Biscotti donuts, la ricetta dolce di Sara Brancaccio

La ricetta dei biscotti donuts di Sara Brancaccio, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 febbraio 2021. Sono i deliziosi biscotti che possiamo decorare come vogliamo e Sara Brancaccio infatti ci mostra prima di tutto come si prepara la glassa, la ghiaccia reale. Un pasta frolla semplice da lavorare a mano o con la planetaria e anche qui possiamo scegliere il colore che vogliamo per i nostri biscotti donuts. Particolare il colore alimentare scelto da Sara Brancaccio, è polvere di frutta. Non perdete questa e le altre ricette dolci di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei biscotti donuts, anche la ricetta del pane con la pasta alle olive di Fulvio Marino.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI SARA BRANCACCIO – BISCOTTI DONUTS

Preparazione – iniziamo dalla ghiaccia reale: nella ciotola l’albume pastorizzato, lo zucchero a velo e un goccio di succo di limone, lavoriamo con le fruste elettriche e otteniamo una consistenza spumosa.

Per la frolla: montiamo il burro con lo zucchero (ne aggiungiamo solo 2 adesso) e aggiungiamo il colorante, che è polvere di frutta. Possiamo lavorare con la planetaria, con le fruste elettriche o a mano.

Tritiamo le mandorle con il cucchiaio di zucchero che non abbiamo usato prima, aggiungiamo al composto della frolla e uniamo anche l’uovo e la farina, un pizzico di sale e se è troppo secco aggiungiamo un pochino di acqua. Impastiamo. Possiamo fare la frolla con tutti i colori che vogliamo.

Stendiamo la frolla e con il coppapasta ritagliamo i dischetti e al centro otteniamo il buco con il coppapasta piccolo. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 160° C per 20 minuti.