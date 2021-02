Dolci di Carnevale di Zia Cri: la ricetta delle chiacchiere e delle rose alla Nutella

Chiacchiere, frappe, cenci, bugie, la ricetta per i dolci di Carnevale di zia Cri oggi 15 febbraio 2021 abbraccia tante tradizioni. I dolci di Carnevale si preparano in tutta Italia in questi giorni ma ogni regione ha una ricetta e un nome. Le ricette di zia Cri sono una vera delizia e a E’ sempre mezzogiorno propone un impasto con farina, uova, burro, zucchero, grappa, succo d’arancia e poi prepariamo le chiacchiere, le frappe o quello che vogliamo. Con le ricette E’ sempre mezzogiorno per il Carnevale oggi gustiamo la ricetta delle chiacchiere di zia Cri. Allegria di Carnevale è il nome scelto per tutti i dolci di Carnevale. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, non solo le ricette dolci di Carnevale di zia Cri ma anche il pane di oggi di Fulvio Marino e tutte le altre golosità del lunedì.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – LA RICETTA DEI DOLCI DI CARNEVALE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con il burro, le uova, il succo d’arancia, lo zucchero a velo, la vaniglia e la grappa. Zia Cri utilizza la planetaria con il gancio ma possiamo fare l’impasto anche a mano.

Se lavoriamo con la macchina facciamo riposare 1 ora, se lavoriamo a mano facciamo riposare anche solo mezz’ora. Zia Cri suggerisce la possibilità di sostituire la grappa con altro liquore o anche con il vino bianco.

Tiriamo la sfoglia con il mattarello ma in realtà anche l’ultima operazione va utilizzata la nonna papera, la macchinetta per la sfoglia. Otteniamo una sfoglia molto sottile, ritagliamo tanti rettangoli con la rotella dentellata. Pizzicchiamo al centro e abbiamo i fiocchetti.

Con gli stampini a fiore ritagliamo più fiori di varie grandezze, li sovrapponiamo facendo aderire bene. Abbiamo così le rose per Carnevale che una volta fritte vanno farcite al centro. Possiamo tagliare la sfoglia come vogliamo, anche a triangolo, anche a rettangolo con due semplici tagli al centro.