Frittelle della Isa, la ricetta di Carnevale di Zia Cri

La ricetta delle frittelle della Isa, le frittelle dolci di Carnevale di zia Cri dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 16 febbraio 2021. Tutti sono vestiti per il Carnevale nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici è la più felice di tutti, con il suo vestito può mangiare di tutto, tanto poi se si gonfia non si vede. Bravissima come sempre zia Cri che vestita da Colombina non ha problemi nel preparare le sue frittelle di Carnevale. Sono le frittelle che altri chiamano chiacchiere o limoncine, sono i dolci di Carnevale fritti e farciti con lo zucchero semolato e la scorza di limone grattugiata. Volendo possiamo aggiungere alle frittelle di E’ sempre mezzogiorno anche la scorza di arancia grattugiata. Una vera delizia per il martedì grasso, quindi non ci resta che seguire la ricetta di oggi di zia Cri, la ricetta delle frittelle di Isa per carnevale.

RICETTE DOLCI DI CARNEVALE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FRITTELLE DI ZIA CRI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso



Preparazione: nella ciotola sciogliamo il lievito nel latte leggermente tiepido, mescoliamo e aggiungiamo la farina, le uova, il burro e amalgamiamo bene il tutto aggiungendo anche il limoncello. Otteniamo un composto liscio e omogeneo. Facciamo riposare 15 – 20 minuti. Tiriamo la pasta e diamo una forma rettangolare.

Grattugiamo la scorza di limone. Sulla sfoglia disponiamo lo zucchero semolato e la scorza di limone grattugiata. Arrotoliamo l’impasto, che è morbido. Abbiamo il filoncino che affettiamo ottenendo le rondelle, le girelle.

Nella padella o nella pentola versiamo abbondante olio per la frittura, facciamo ben scaldare e friggiamo i dolcetti di zia Cri. Facciamo ben dorare seguendo la cottura. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Non c’è bisogno di aggiungere zucchero a velo, saranno dolci, caramellate e buonissime così.