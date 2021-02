Seadas, la ricetta dolce sarda di Michele Farru

La ricetta delle seadas di Michele Farru, la ricetta dolce sarda di E’ sempre mezzogiorno. E’ la ricetta dei dolci fritti con il ripieno di formaggio, zucchero e scorza di limone grattugiata. Una vera delizia che Michele Farru ci mostra nella cucina di Antonella Clerici. In questo modo con gran semplicità possiamo provare tutti a preparare le dolci seadas, i dolci sardi. Esiste anche la versione sarda, ottima anche quella. Possiamo anche preparare il giorno prima le seadas, le mettiamo in frigo ben coperte e al momento le friggiamo per servirle calde e così ancora più buone. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno delle dolci seadas di Michele Farru.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 18 FEBBRAIO 2021 – LA RICETTA DELLE SEADAS DI MICHELE FARRU

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola, lo strutto, sale e acqua, impastiamo con la mano e in poco tempo il composto è pronto. Stendiamo la sfoglia con la nonna papera, come si fa con la sfoglia per la pasta.

Tagliamo a dadini il pecorino fresco e facciamo sciogliere a fiamma bassa in padella con lo zucchero e la scorza di limone grattugiata. Inizierà a filare e poi stendiamo come una sfoglia e facciamo raffreddare, coppiamo ottenendo i dischetti, saranno la farcia delle seadas.

Sulla sfoglia disponiamo i dischetti di pecorino e sopra aggiungiamo altro zucchero e altra scorza di limone grattugiata. Chiudiamo con un’altra sfoglia e facciamo uscire l’aria. Ritagliamo le seadas con il coppapasta. Chiudiamo bene i bordi.