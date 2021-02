Gelato zucca e amaretti, la ricetta di Massimiliano Scotti

La ricetta del gelato con la zucca e gli amaretti di Massimiliano Scotti, la ricetta dolce di oggi 25 febbraio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Come sempre Max Scotti ci mostra una ricetta per fare l gelato senza gelatiera, basta il congelatore. Un gelato per E’ sempre mezzogiorno ancora una volta molto originale, con la zucca, con gli amaretti. Panna, latte, tuorli, Malvasia e poi ancora confettura di lamponi, liquore all’amaretti e per completare anche gli amaretti sbriciolati. Se vi piacciono le ricette dei gelati speciali ecco la ricetta di Massimiliano Scotti di oggi per le dolci ricette E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette in tv, le ricette di Fulvio Marino, di Zia Cri, di Fabio Potenzano, di Daniele Persegani, dal primo piatto al pane, i dolci, i secondi, i contorni.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MASSIMILIANO SCOTTI – LA RICETTA DEL GELATO ALLA ZUCCA CON AMARETTI

Ingredienti per il gelato

1 zucca mantovana da 1,5 kg

200 ml di latte fresco

200 ml di panna fresca

2 tuorli

½ bicchiere di Malvasia

4 albumi

40 g di zucchero

Per completare:

50 g di confettura di lamponi

½ bicchiere di liquore all’amaretto

10 amaretti secchi

Preparazione: togliamo i semi alla zucca, tagliamo a fette e cuociamo in forno a 165° C per circa 20 minuti, poi frulliamo ovviamente senza la buccia. Frulliamo con la panna, i tuorli e mezzo bicchiere di Malvasia.

A parte montiamo gli albumi con lo zucchero, uniamo al composto appena frullato. Amalgamiamo e versiamo il tutto nella pirofila, lasciamo riposare ben coperto ma nel congelatore per 4 ore.

Passiamo alla salsa: in una ciotola versiamo il liquore all’amaretto e la confettura di lamponi, mescoliamo col cucchiaio, otteniamo una salsa.

Serviamo il gelato nel piatto da portata su una base di salsa. Sulla pallina di gelato aggiungiamo anche gli amaretti sbriciolati. Un dessert goloso con le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno.