Morbidelli al pistacchio, la ricetta dei dolcetti di Fabio Potenzano

La ricetta dei morbidelli al pistacchio di Fabio Potenzano è la ricetta dolce di E’ sempre mezzogiorno di oggi 25 febbraio 2021. I dolcetti siciliani con i pistacchi serviti con la golosa salsa al passito, una vera delizia per tutti, per i bambini invece prepariamo la salsa al latte. In realtà i morbidelli sono perfetti anche senza salsa. Sono i dolcetti E’ sempre mezzogiorno che Fabio Potenzano ha preparato velocemente ma mostrando con cura tutti i passaggi. Con o senza amarena i biscotti morbidi al pistacchio si conservano nel barattolo di vetro ma è difficile che ne avanzino perché sono davvero molto buoni. Ecco la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno per i dolci al pistacchio.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 25 FEBBRAIO 2021 – LA RICETTA DEI MORBIDELLI DI FABIO POTENZANO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: sbollentiamo velocemente i pistacchi per togliere la pellicina facilmente. Versiamo i pistacchi nel frullatore, aggiungiamo lo zucchero semolato, il miele, un pizzico di sale. Se non abbiamo il miele sostituiamo con altro zucchero. Aggiungiamo la buccia d’arancia grattugiata e frulliamo il tutto. Abbiamo un trito grossolano e aggiungiamo gli albumi ma dobbiamo capire se ci va tutto o ne basta anche meno. Frulliamo un altro pochino ed è pronto. Se l’impasto risulta troppo morbido facciamo riposare tutta la notte i biscotti così si asciugano, altrimenti possiamo usarlo subito.

Per la salsa versiamo il passito nel pentolino, uniamo la scorza di arancia intera, portiamo a bollore.

Nella ciotola versiamo lo zucchero e i tuorli per la salsa, mescoliamo immediatamente. Versiamo in questa ciotola il liquido ben caldo e mescoliamo subito, versiamo poi tutto nel pentolino. Facciamo andare e poi filtriamo.

Spolveriamo con tanto zucchero a velo il tavolo, versiamo sopra l’impasto di pistacchi e otteniamo velocemente un filoncino che tagliamo a fette. Farciamo ogni fetta con l’amarena, chiudiamo ottenendo delle palline che passiamo nello zucchero a velo. Possiamo anche non farcire i morbidelli, così come possiamo aggiungere l’amarena sopra i biscotti. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno.

Possiamo lasciare riposare i biscotti a temperatura se sono troppo morbidi.

Mettiamo in forno a 220° C per circa 4 minuti, devono rimanere morbidi. Completiamo i morbidelli con tanto altro zucchero a velo. Gustiamo con la salsa al passito, per i bambini facciamo la salsa al latte.