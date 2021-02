Ricette Sal De Riso, la torta caprese

La ricetta della torta caprese di Sal De Riso dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 26 febbraio 2021. Una ricetta dolce che Antonella Clerici adora ma tutti in realtà dovrebbero assaggiare la torta caprese di Sal De Riso, una vera delizia. Burro, zucchero, mandorle, fecola di patate, cacao, cioccolato fondnete, lievito, vaniglia, albumi, tuorli e poi altri ingredienti, aromi, consigli per ottenere la caprese dolce del maestro Sal De Riso. Puntata del venerdì per le ricette E’ sempre mezzogiorno e con Antonella Clerici e i suoi maestri in cucina ci sono tanti piatti da copiare. Ecco la ricetta del dolce di Sal De Riso per E’ sempre mezzogiorno: la ricetta della torta caprese.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA CAPRESE DI SAL DE RISO

Ingredienti

Per la torta caprese

170 g di burro

170 g di zucchero a velo

170 g di mandorle tostate in polvere

40 g di fecola di patate

14 g di cacao in polvere

170 g cioccolato fondente al 50 %

85 g di tuorli d’uovo

150 g di albumi

4 g di lievito in polvere

½ bacca di vaniglia

2 g di sale

Per la salsa inglese alla vaniglia

125 ml di latte fresco intero

128 ml di panna fresca

80 g di tuorli d’uovo

75 g di zucchero

1 bacca di vaniglia

30 ml di liquore alla vaniglia

la scorza di 1 arancia

Preparazione: montiamo il burro con metà dello zucchero e la vaniglia, montiamo leggermente. Aggiungiamo i tuorli d’uovo, mescoliamo bene.

A parte versiamo su un foglio di carta forno le mandorle in polvere con il cacao, il lievito e il cioccolato fondente in polvere.

In un’altra ciotola montiamo a neve gli albumi con il resto dello zucchero. Uniamo i due composti, con il burro e con gli albumi, mescoliamo e aggiungiamo anche le polveri. Mescoliamo il tutto e versiamo nella tortiera da 22 cm di diametro alto 4,5 cm già imburrato e infarinato con la fecola di patate. Mettiamo in forno 30 minuti a 170° C. Facciamo poi intiepidire e sformiamo. Decoriamo con lo zucchero a velo, creiamo il disegno.

Per la salsa inglese alla vaniglia: nel pentolino versiamo latte, panna e buccia d’arancia, portiamo a bollore. In una ciotola versiamo lo zucchero e i tuorli d’uovo, la vaniglia, misceliamo e versiamo i tuorli nel liquido bollente, cuociamo a 82° C. Aggiungiamo il liquore alla vaniglia, facciamo raffreddare velocemente. Serviamo la torta caprese con la salsa.