Stecco del festival, la ricetta dolce di Massimiliano Scotti

Che delizia i gelati di Massimiliano Scotti, la ricetta del gelato stecco per il festival di Sanremo dalla puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 marzo 2021. E’ incredibile ma ogni volta Max Scotti riesce a preparare il gelato senza gelatiera, bastano pochi passaggi e poi il tutto va nel congelatore. Per il gelato su stecco è anche più semplice. Ci chiediamo però in quanti preparano davvero i gelati di Scotti in casa. Questo di oggi è dal gusto semplice, con latte, panna, cioccolato e poi le decorazioni per il festival. Ecco la ricetta del gelato E’ sempre mezzogiorno da provare. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici dal lunedì al venerdì su Rai 1.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – STECCO DEL FESTIVAL DI MASSIMILIANO SCOTTI

Ingredienti:

600 ml di latte intero

600 ml di panna fresca

200 g di zucchero

500 g di cioccolato bianco

75 ml di olio di semi vari

colorante alimentare in polvere

Per decorare:

fiori eduli

note musicali di zucchero

Preparazione: scaldiamo il latte nel pentolino, aggiungiamo lo zucchero, mescoliamo e facciamo sciogliere.

A parte montiamo la panne e aggiungiamo al latte con zucchero, mescoliamo con cura. Versiamo il composto negli stampi per gelati su stecco, inseriamo anche gli stecchi e mettiamo nel congelatore per tutta la notte.

Facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco con l’olio, evitiamo i grumi. Versiamo il cioccolato fuso in due bicchieri alti e larghi, ne teniamo un po’ da parte per la decorazione.

In un bicchiere aggiungiamo il colorante giallo e nell’altro il colorante azzurro, mescoliamo i due composti con il cucchiaino.

Immergiamo i gelati su stecco nei bicchieri per colorarli. Adagiamo sulla carta forno e con un cucchiaino creiamo delle striature di cioccolato bianco, quello tenuto da parte.

Completiamo le decorazioni con note musicali di zucchero e fiori eduli, mettiamo di nuovo nel congelatore per 1 ora.