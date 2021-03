Dama bianca, la ricetta dolce di Zia Cri con panna e mascarpone

La ricetta della dama bianca, la ricetta del dolce di Zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 2 marzo 2021. Un dolce molto veloce da preparare se abbiamo in casa già il pan di Spagna pronto, altrimenti possiamo usare i biscotti. La ricetta del dolce di Zia Cri la dama bianca, una delizia per tutta la famiglia ma se la mangiano anche i bambini evitiamo il liquore. Pochi ingredienti per una ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno da provare, un dolce fresco. Ecco come Zia Cri ha preparato il dolce con il pan di Spagna e la crema di panna e mascarpone. Non perdete anche le altre ricette di oggi di Antonella Clerici, la ricetta del pan brioche di Fulvio Marino, spaghetti con le vongole e altro ancora.

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: montiamo panna e mascarpone nella planetaria o sbattiamo nella ciotola a mano. Aggiungiamo lo zucchero, la vaniglia, il liquore alla ciliegia, lavoriamo ancora.

Ammolliamo la gelatina in acqua fredda, scoliamo e versiamo nel pentolino con un po’ di latte per farla sciogliere.

Abbiamo il pan di Spagna già pronto, lo tagliamo a fettine, possiamo però sostituirlo con i biscotti, per esempio i savoiardi. Nel contenitore versiamo uno strato di composto con la panna, disponiamo il pan di Spagna o i biscotti. Aggiungiamo lo sciroppo delle amarene a cui aggiungiamo il rum bianco. Se vogliamo possiamo anche evitare il liquore. Aggiungiamo però anche le amarene sciroppate, non troppe però.

Aggiungiamo sopra altra crema bianca e livelliamo, creiamo la decorazione con i ciuffi di panna e un po’ di amarene. Mettiamo in frigo e serviamo a quadrotti la dama bianca.