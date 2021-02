La ricetta degli gnocchi di mascarpone di Zia Cri

La ricetta degli gnocchi di mascarpone, che ricetta oggi 25 febbraio 2021 di Zia Cri per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Giovedì gnocchi e Antonella Clerici assaggia il piatto di oggi di Zia Cri ma non sono i soliti gnocchi, sono davvero molto grandi, sembrano quasi delle polpette ma in più vengono cotte in padella con olio e burro. E’ possibile anche cuocere gli gnocchi al mascarpone di Zia Cri in acqua bollente e salata ma una volta scolati vanno ugualmente passati in padella con il burro. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fanno gli gnocchi impastati con farina, uova e mascarpone, la ricetta degli gnocchi grandi di zia Cri, gli gnocchi al mascarpone.

GNOCCHI DI MASCARPONE – LA RICETTA DI ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso



Preparazione: nella ciotola versiamo il mascarpone, la farina e impastiamo, aggiungiamo il formaggio grattugiato, sale, pepe e le uova, impastiamo ancora. Versiamo il tutto sul piano di lavoro e impastiamo con le mani e otteniamo un impasto che è facile da lavorare. Facciamo dei filoncini ma ben più grossi di quelli che facciamo per i classici gnocchi. Tagliamo a pezzi e facciamo delle palline che lavoriamo tra i palmi delle mani. Sono gnocchi davvero molto grossi.

In padella facciamo sciogliere il burro con l’olio. A parte frulliamo la rucola con l’olio, sale e pepe.

Possiamo cuocerli in acqua bollente e salata, scoliamo e saltiamo nel burro. Zia Cri invece li cuoce direttamente in padella con olio e burro. In questo caso li cuociamo molto lentamente, altrimenti restano crudi dentro. Facciamo dorare e scoliamo bene. Completiamo con il pesto di rucola.