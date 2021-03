Torta di carote, la ricetta di Alessandro Capotosti per Noemi

La ricetta Detto Fatto di oggi 2 marzo 2021 è la torta di carote di Alessandro Capotosti, la torta dedicata a Noemi per il festival di Sanremo 2021. La carrot cake è deliziosa, il colore è un chiaro riferimento così come la dolcezza di questa torta che decorata con crema al burro e mandorle caramellate è davvero bella. Non perdete le ricette dolci Detto Fatto, tante idee golose per festeggiare con la famiglia. La torta di carote Detto Fatto è farcita con crema al formaggio, una vera delizia ma nella farcitura ci sono anche le mandorle. Ecco la ricetta per la torta di Noemi di Alessandro Capotosti.

RICETTE DETTO FATTO – LA RICETTA DELLA CARROT CAKE DI NOEMI

Ingredienti: 250 g di burro, 200 g di zucchero, 200 g di carote grattugiate, 200 g di farina di mandorle, 100 g di farina 00, 6 g di lievito, 5 uova, scorza d’arancia

Per la farcitura – Crema al formaggio: 400 g di formaggio cremoso, 200 g di zucchero a velo

Crema al burro: 200 g di burro, 200 g di zucchero a velo

Per le mandorle caramellate: 250 g di mandorle pelate, 100 g di zucchero semolato, 50 ml di acqua

Preparazione: montiamo il burro con lo zucchero, otteniamo un composto chiaro e spumoso. Peliamo le carote e le grattugiamo finemente, asciughiamo con la carta da cucina, le strizziamo, dobbiamo togliere tutta l’acqua di vegetazione. Il consiglio è di grattugiare le carote a mano per avere la giusta consistenza, usiamo la grattugia a fori fini.

Al composto con il burro aggiungiamo i tuorli e la scorza d’arancia grattugiata, amalgamiamo il tutto e uniamo le carote, mescoliamo con la spatola con delicatezza. Solo adesso uniamo la farina setacciata con il lievito, la aggiungiamo un po’ alla volta, amalgamiamo. Aggiungiamo adesso gli albumi montati a neve, mescoliamo.

Versiamo il composto nella teglia da 24 cm di diametro già imburrata e infarinata. Mettiamo in forno a 180° C per 40 minuti statico.

Per le mandorle caramellate mettiamo sul fuoco acqua e zucchero, portiamo al bollore e quando si addensa aggiungiamo le mandorle, mescoliamo con il cucchiaio di legno. Versiamo e stendiamo le mandorle caramellate sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo raffreddare, poi le tritiamo.

Tagliamo la torta in più dischi e sul primo spalmiamo la crema di formaggio (formaggio e zucchero a velo ben lavorati insieme), quindi le mandorle caramellate e tritate. Aggiungiamo il secondo disco e farciamo sempre con la crema al formaggio. Completiamo in base ai dischi.

Amalgamiamo burro e zucchero a velo per la crema al burro e con questa ricopriamo la torta. Decoriamo con le mandorle tritate fine e con le mandorle caramellate tritate in modo grossolano.