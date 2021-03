La ricetta della crema pasticcera di Luca Montersino

Favolosa lezione di Luca Montersino con la ricetta della crema pasticcera di oggi 5 marzo 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Il maestro Luca Montersino ci ha deliziato con la ricetta della crema pasticcera, i ha regalato preziosi consigli per ottenere un risultato perfetto e con poca fatica. Montersino nella cucina di Antonella Clerici ha spiegato come evitare di mescolare di continuo la crema e così in pochissimo tempo la crema per tanti dolci è pronta. Non perdete questa e le altre ricette di Luca Montersino per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE LUCA MONTERSINO – LA RICETTA DELLA CREMA PASTICCERA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo bollire latte e panna nel pentolino, attenzione a non fare attaccare il latte.

Nella planetaria mettiamo i tuorli d’uovo e lo zucchero semolato, l’amido di mais e amido di riso, facciamo andare. Ovviamente possiamo anche lavorare a mano ma Montersino ci dà un po’ di consigli. Qui aggiungiamo la polpa della vaniglia, i semini.

Versiamo tutto il composto con i tuorli nella pentola con il latte bollente ma a fiamma bassa. Il composto non scende sul fondo. Alziamo di nuovo la fiamma, aspettiamo che il latte bolla e non c’è effetto frittata. Quando il bollore si calma possiamo mescolare con la frusta a mano, la crema è già cotta.

In pratica Luca Montersino ci ha mostrato come si fa la crema pasticcera senza restare vicino al piano cottura a mescolare di continuo.

Versiamo subito la crema in una terrina, copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare tutto, in ogni modo per evitare i batteri. Possiamo mettere a bagnomaria in acqua e ghiaccio o in frigo o nel congelatore.