La ricetta della torta ricotta e cioccolato senza bilancia di Nonna Giustina

Dalle ricette dolci Detto Fatto la ricetta della torta con la ricotta di Nonna Giustina, il dolce di oggi 5 marzo 2021 dedicato ad Achille Lauro. E’ la torta me ne frego Detto Fatto, la torta fatta senza bilancia, utilizziamo come pesi bicchieri e quel goccio di cui parla Nonna Giustina. La torta Detto Fatto per Sanremo è davvero molto semplice, il bello è la decorazione, creiamo delle rose di crema di vari colori. Possiamo anche completare la torta alla ricotta con lo zucchero a velo ed evitare la crema, sarà così perfetta per la colazione e la merenda di tutta la famiglia.

RICETTE DOLCI DETTO FATTO – LA RICETTA DELLA TORTA

Ingredienti – Per la base: 3 bicchieri di farina 00, 3 bicchieri di zucchero, 3 bicchieri di ricotta, 3 uova, 1 bicchiere di gocce di cioccolato, 1 bustina di lievito per dolci, un goccio di latte, un goccio di olio di semi di girasole

Per la crema: 3 bicchieri di panna da montare, 3 bicchieri di mascarpone, 1 bicchiere di zucchero a velo, colorante rosso a occhio,

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo la ricotta, lavoriamo con lo sbattitore elettrico, aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo bene. Aggiungiamo la farina, mescoliamo e uniamo il latte, l’olio. Amalgamiamo con cura e solo alla fine aggiungiamo il lievito per dolci.

Imburriamo e infariniamo lo stampo da 25 cm di diametro, versiamo tutto il composto e mettiamo in forno statico a 180° C per circa 35 minuti.

Montiamo la panna con il mascarpone e lo zucchero a velo. Dividiamo in base ai colori che vogliamo, aggiungiamo i coloranti alimentari. Versiamo le creme nelle sacche da pasticceria con la bocchetta rigata e le punte piegate verso l’interno.

Facciamo ben raffreddare la torta, la sformiamo, spalmiamo sulla superfice una delle creme colorate e sopra creiamo le rose.