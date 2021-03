La ricetta della torta mimosa di Francesca Marsetti di oggi 8 marzo 2021, la ricetta E’ sempre mezzogiorno per la festa delle donne. Un dolce per oggi nella cucina di Antonella Clerici non poteva mancare e il più classico per l’8 marzo è proprio la torta mimosa. Francesca Marsetti mostra come si prepara una bella torta mimosa ed è tutto molto semplice, basta preparare due pan di Spagna, con uno facciamo la torta e con l’altro i cubetti per coprire e far diventare tutto molto simile a una mimosa. Il consiglio per la torta mimosa E’ sempre mezzogiorno è di usare delle ottime uova che daranno il colore giallo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA TORTA MIMOSA DI FRANCESCA MARSETTI

Ingredienti: li trovate nella foto in basso

Preparazione: scaldiamo il latte con la buccia di limone, i semi di vaniglia.

Nella ciotola mettiamo i tuorli, lo zucchero, la farina e mescoliamo, versiamo il tutto nel latte caldo, mescoliamo e facciamo cuocere. Abbiamo la crema che facciamo raffreddare. Aggiungiamo la panna montata, mescoliamo con cura.

Per il pan di Spagna mettiamo nella ciotola lo zucchero e le uova, montiamo bene e a lungo e poi uniamo la farina setacciata, facciamo incorporare e aggiungiamo alla fine il burro fuso, lavoriamo ancora.

Versiamo il composto in due tortiere da 20 cm di diametro, ovviamente tortiere imburrate e infarinate. Mettiamo in forno a 170° C per 30 minuti circa.

Per la bagna facciamo scaldare acqua e zucchero, quando inizia a bollire aggiungiamo il rum.

Togliamo tutta la crosta al primo pan di Spagna e tagliamo in tre dischi. Inzuppiamo il primo disco con la bagna, spalmiamo la crema, altro disco, altra bagna e ancora crema, l’ultimo disco e ancora bagna. Disponiamo la torta sul vassoio o sull’alzatina. Copriamo la torta con la crema.