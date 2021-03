La ricetta della ciambella del Duca di zia Cri con crema veloce

La ricetta della ciambella del Duca di zia Cri, la ricetta del dolce di oggi 10 marzo 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Non solo la ricetta del ciambellone con ripieno di marmellata ma in più zia Cri prepara anche una crema veloce con burro, zucchero e latte, una crema fredda con cui decorare la ciambella di E’ sempre mezzogiorno. In poco tempo e con pochi ingredienti possiamo preparare questo ciambellone goloso, semplice, che possiamo farcire anche con altro e non solo con la confettura. In più la crema veloce di zia Cri e le ciliegine per completare un dolce perfetto per tante occasioni. Ecco la ricetta di oggi del dolce di Zia Cri ma non perdete le atre ricette della puntata del mercoledì, ci sono le lingue della suocera di Fulvio Marino, c’è la ricetta da copiare di Sergio Barzetti e tanto altro.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – LA RICETTA DELLA CIAMBELLA DEL DUCA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo burro ammorbidito e zucchero, montiamo con la frusta o nella planetaria. Usiamo tutti gli ingredienti a temperatura ambiente. Aggiungiamo le uova una volta mentre continuiamo a lavorare il composto. Torta alla birra, la ricetta golosa di zia Cri

Misceliamo insieme farina e lievito e aggiungiamo al composto, solo dopo avere amalgamato bene uniamo la panna e completiamo amalgamando ancora.

Imburriamo e infariniamo lo stampo per ciambellone e versiamo metà del composto, farciamo con la marmellata evitando i bordi, copriamo con il resto del composto. Mettiamo in forno a 180° C statico per 1 ora anche di più, 170° C se ventilato ma sempre lo stesso tempo.

Lavoriamo il burro morbido con lo zucchero a velo, aggiungiamo il latte, lavoriamo bene il composto, abbiamo così una crema velocissima con cui possiamo decorare il ciambellone. Ciuffi di crema e ciliegine ed è pronto.