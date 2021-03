Torta al grano saraceno con confettura ai frutti di bosco, la ricetta per la colazione

La ricetta della torta di oggi di Cotto e Mangiato, la ricetta della torta al grano saraceno con confettura di frutti di bosco. Una ricetta semplice e veloce per una torta con la marmellata perfetta per la colazione di tutta la famiglia ma perfetta anche come merenda o da arricchire con decorazioni e altro ripieno per un’occasione importante. Il gusto della torta al grano saraceno è perfetto con la confettura di frutti di bosco o di mirtilli ma possiamo ovviamente farcire anche con una crema. Le ricette Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio come sempre sono semplici da eseguire e questa torta è da provare subito. Non perdete questa e le altre ricette di Tessa Gelisio in onda ogni girono su Italia 1.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA TORTA AL GRANO SARACENO CON CONFETTURA DI FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti: 150 g di farina di grano saraceno, 150 g di farina 0, 100 g di burro, 60 g di olio di semi di girasole, 120 g di zucchero integrale, 3 uova, 125 g di yogurt bianco non zuccherato, 1 bustina di lievito per dolci, 150 g di confettura di frutti di bosco

Preparazione: nella ciotola lavoriamo i 100 g di burro ammorbidito con 120 g di zucchero di canna, poi aggiungiamo l’olio di semi di girasole, le 3 uova intere, lo yogurt bianco non zuccherato, lavoriamo bene il tutto. Aggiungiamo la farina di grano saraceno e la farina 00, setacciate con la bustina di lievito per dolci. Mescoliamo bene fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.