Zuppa inglese cotta in forno, la ricetta di Sal De Riso della torta di oggi

La ricetta della zuppa inglese da forno è il dolce di Sal De Riso di oggi 12 marzo 2021 per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Bella l’idea di mettere in forno la zuppa inglese perché in questo modo si riesce non solo a conservare ma possiamo anche inviarla a chi sta lontano. I dolci di Sal De Riso sono sempre una sorpresa e questa ricetta della zuppa inglese è tutta da provare. Un guscio di pasta frolla classica che accoglie la crema al cioccolato, la crema classica, il pan di Spagna, cioccolato, canditi e infine anche le meringhe. Ecco come si fa la zuppa inglese al forno, cotta in forno, di Sal De Riso, la ricetta dolce da provare subito.

RICETTE SAL DE RISO DELLA ZUPPA INGLESE DA FORNO – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti:

Per le creme pasticcere: 350 ml di latte, 150 ml di panna, 1 bacca di vaniglia, 100 g di tuorli, 150 g di zucchero, 40 g di amido di mais, 150 g di cioccolato fondente al 70%, 50 ml di latte, 2 g di sale

Per il Pan di Spagna: 200 g di uova, 120 g di zucchero, ½ scorza di limone grattugiato, ½ bacca di vaniglia, 20 g di tuorli, 60 g di farina, 60 g di fecola

Per la bagna all’alkermes: 250 ml di acqua, 170 g di zucchero, 85 ml di alkermes

Per la pasta frolla: 250 g di farina 00, 150 g di burro, 100 di zucchero, 20 g di tuorli, 1 uovo, 1 g di sale, ¼ di bacca di vaniglia, ¼ di scorza di limone grattugiata

Per completare: cubetti di arancia candita, confettura di albicocche granella di meringhe, zucchero a velo

Preparazione: facciamo la pasta frolla classica e foderiamo lo stampo tondo. Sul guscio di pasta frolla disponiamo il foglio di carta forno e versiamo sopra i legumi secchi e mettiamo in forno a 180° C. Facciamo raffreddare bene.

Passiamo alla crema e scaldiamo il latte e la panna. Nella ciotola lavoriamo lo zucchero con i tuorli, misceliamo bene e aggiungiamo i semi di vaniglia, l’amido di mais, mescoliamo e aggiungiamo un po’ di latte caldo. Mescoliamo sempre con la frusta a mano e versiamo il tutto nella pentola con il latte e la panna, mescoliamo sempre fino a quando si addensa.

Dividiamo la crema in due parti e in una aggiungiamo il cioccolato fondente a pezzetti e i 50 ml di latte in più; mescoliamo e facciamo sciogliere il cioccolato. Facciamo raffreddare le due creme coperte con la pellicola e il più velocemente possibile. Versiamo le creme nella sacca da pasticceria.

Facciamo una base di crema al cioccolato nel guscio di frolla, pezzetti di cioccolato e poi il disco di pan di Spagna, inzuppiamo con alchermes e aggiungiamo la crema bianca. Inoltre, canditi all’arancia, altro pan di Spagna con alchermes per bagnarlo.

Mettiamo in forno a 170° C per circa 30 minuti, facciamo raffreddare e spalmiamo sopra la confettura di albicocche.

Montiamo l’albume con lo zucchero in 3 tempo e realizziamo poi i dischi di meringa da cuocere in forno, facciamo raffreddare e sbricioliamo. Completiamo con la meringa e lo zucchero a velo il dolce di oggi.