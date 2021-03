Gelato del papà, la ricetta di Massimiliano Scotti

La ricetta del gelato al cioccolato di Massimiliano Scotti, la ricetta del gelato del papà, un delizioso regalo per i papà il 19 marzo. E’ la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 marzo 2021, come sempre un gelato di Max Scotti facile da fare. Anche questa volta il gelato al cioccolato di Max Scotti lo facciamo senza gelatiera, basta mettere tutto nel congelatore per almeno 4 ore. Il girono della festa del papà possiamo preparare in poco tempo questo dessert per tutti. Al papà piacerò il gusto della grappa ma per i bambini la evitiamo. Ecco dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta per fare il gelato della festa del papà completo con biscottini al cioccolato, caffè macinato e scaglie al cioccolato.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL GELATO AL CIOCCOLATO DI MAX SCOTTI

Ingredienti – Per il gelato: 350 g di cioccolato fondente a pezzetti, 150 g di cacao in polvere, 1 l d’acqua, 200 g di zucchero, 100 g di miele d’acacia, 100 ml di grappa

Per la base: 8 biscottini al cioccolato, 50 g di scaglie di cioccolato, 1 cucchiaino di caffè macinato

Preparazione: nella brocca graduata mettiamo il cioccolato fondente a pezzetti, la polvere di cacao.

In un pentolino invece facciamo bollire l’acqua con lo zucchero, il miele d’acacia e mescoliamo, otteniamo uno sciroppo.

Versiamo lo sciroppo nella brocca sul cioccolato e facciamo sciogliere mescolando. Usiamo una frusta, amalgamiamo bene e uniamo la grappa, mescoliamo. Versiamo il tutto nella pirofila e mettiamo nel congelatore per 4 ore.

Nel piatto da portata disponiamo un coppapasta di 20 cm di diametro, creiamo così la base del gelato. Versiamo nel coppapasta i biscotti sbriciolati, le scaglie di cioccolato e il caffè macinato, pressiamo il tutto con un cucchiaio e sopra completiamo con la pallina di gelato. Un dolce davvero semplice da fare, come sempre un gelato senza gelatiera.