Cupcakes red velvet, la ricetta per la festa del papà di Sara Brancaccio

Dalle ricette di Sara Brancaccio i cupcakes red velvet, la ricetta dei dolcetti perfetti per la festa del papà. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi 18 marzo 2021 già due ricette dolci per San Giuseppe e dopo le sfince siciliane ci sono i cupcakes red velvet della bravissima Sara Brancaccio. Sono i tortini che possiamo in realtà preparare in tante occasioni ma i cupcakes diventano rossi con la purea di barbabietola e nessun colorante alimentare. Non perdete questa e le altre ricette di Sara Brancaccio, la ricetta per fare i cupcakes rede velvet che decoriamo per la festa del papà.

RICETTE SARA BRANCACCIO PER LA FESTA DEL PAPA’ – LA RICETTA DEI CUPCAKES RED VELVET

Ingredienti – Per 12 tortini: ½ bicchiere di yogurt bianco, ½ bicchiere di panna liquida, succo di limone, 1 uovo, ½ bicchiere di zucchero semolato, ¼ di bicchiere di olio di semi, ½ bicchiere di estratto di barbabietola, ½ bicchiere di purea di barbabietola, 1+ ½ bicchiere di farina, ¼ di bicchiere di cacao amaro, ½ cucchiaino di lievito per dolci, ½ cucchiaino di bicarbonato, sale

Per la crema: 500 g di formaggio spalmabile, ½ bicchiere di panna liquida fredda, 1 bicchiere di zucchero a velo

Per la decorazione: cioccolato fondente fuso, pasta di zucchero colorata

Preparazione: nella ciotola piccola prepariamo lo yogurt con panna e il succo di limone, mescoliamo e teniamo da parte.

Nella ciotola grande lavoriamo l’uovo e lo zucchero, magari con le fruste elettriche. Aggiungiamo l’olio di semi e l’estratto d purea di barbabietola, mescoliamo e aggiungiamo al composto con latte e yogurt. Setacciamo la farina, il cacao, il lievito e il bicarbonato direttamente nella ciotola, amalgamiamo e completiamo con un pizzico di sale.

Dividiamo il composto nei pirottini e mettiamo in forno a 180° C per 15 – 20 minuti.

Nella planetaria versiamo il formaggio spalmabile, la panna liquida fredda, lo zucchero a velo e montiamo con la frusta. Otteniamo un composto spumoso ma denso che versiamo nella sacca da pasticceria.

Togliamo i tortini dal forno e facciamo raffreddare, facciamo un buco con il coppapasta. Farciamo con la crema.