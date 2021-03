Frollini con mascarpone e Nutella, la ricetta golosa

Che dolcetti deliziosi i frollini Cotto e Mangiato della puntata di oggi 19 marzo 2021. Una ricetta dolce Cotto e Mangiato, i frollini fatti con la pasta frolla senza uova. La farcia dei frollini Cotto e Mangiato con Nutella e crema al mascarpone. E’ tutto molto semplice da fare, basta avere in casa tutti gli ingredienti e i frollini senza uova saranno perfetti per tutta la famiglia. Se vogliamo possiamo anche preparare dei frollini semplici, magari li passiamo nel cioccolato fondente fuso. Seguendo la ricetta dei frollini senza uova di Tessa Gelisio avremo dei veri dolcetti ottimi in tante occasioni. Ecco la ricetta dei frollini senza uova con mascarpone e crema di nocciola.

RICETTE COTTO E MANGIATO – FROLLINI CON MASCARPONE E NUTELLA

Ingredienti – Per la frolla: 250 g di farina, 50 g di fecola di patate, 100 g di burro ammorbidito, 100 g di zucchero a velo, 70 g di acqua, 2 cucchiai di lievito

Per la farcitura: Nutella o altra crema di nocciole, 1 bacca di vaniglia, mascarpone q.b., latte q.b., 3 cucchiai di zucchero a velo e granella di nocciole q.b.

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, aggiungiamo lo zucchero a velo, la fecola di patate, il lievito in polvere per dolci, amalgamiamo il tutto e aggiungiamo il burro ammorbidito. Impastiamo aggiungendo l’acqua fredda. Otteniamo la frolla senza uova, avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo almeno 30 minuti.

Per la farcia mettiamo nella ciotola il mascarpone con lo zucchero a velo, i semini di vaniglia e un pochino di latte, mescoliamo bene il tutto, teniamo da parte, meglio se in frigo se non la usiamo subito.

Stendiamo la frolla spessa mezzo centimetro e con il coppapasta tagliamo i dischetti. Adagiamo i biscotti sulla teglia con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti.

Togliamo i biscotti dal forno, farciamo con un velo di Nutella e un po’ di crema al mascarpone. Chiudiamo la farcia tra due biscotti e passiamo i lati nella granella di nocciola. Adagiamo i frollini sul vassoio e completiamo con lo zucchero a velo.