Sweet angel, torta e ricetta di Angela Frenda e Zia Cri

Anche oggi Angela Frenda ci ha deliziato con una ricetta ed è la sweet angel, la torta alta, soffice, golosa con il cioccolato rosa. Un’altra ricetta dolce per E’ sempre mezzogiorno è la giornalista e scrittrice la dedica a Dante e Beatrice. Albumi da montare con lo zucchero, niente lievito ma c’è dentro il cremor tartaro. Usiamo lo stampo per la angel cake, avremo una torta alta e perfetta. Il tutto diventa goloso con il cioccolato ruby, il cioccolato rosa con cui decoriamo la sweet angel. Un dolce da provare anche semplice, senza decorazione. Ecco la ricetta dolce di oggi 23 marzo 2021 da E’ sempre mezzogiorno, la torta al cioccolato ruby di Angela Frenda preparata come sempre da Zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ANGELA FRENDA – LA RICETTA DELLA SWEET ANGELA FRENDA

Ingredienti – Per l’impasto: 12 albumi, 270 g di zucchero, 6 g di cremor tartaro, ½ bacca di vaniglia, 160 g di farina 00, sale

Per decorare: 250 g di cioccolato ruby, 100 g di riccioli di cioccolato fondente

Preparazione: montiamo gli albumi a temperatura ambiente con metà dello zucchero e con il cremor tartaro, dobbiamo ottenere un composto lucido e voluminoso. Aggiungiamo poi il resto dello zucchero e la vaniglia, mescoliamo. Uniamo anche la farina che però setacciamo due volte, mescoliamo con la spatola, sempre dal basso verso l’alto.

Quando il composto è perfettamente omogeneo versiamo nello stampo. Utilizziamo lo stampo per angel cake, quello alto con il fondo removibile. Livelliamo bene la superficie e mettiamo in forno a 180° C per 35 minuti circa. Controlliamo la cottura con lo stecchino. Togliamo il dolce dal forno, capovolgiamo sui piedini dello stampo e facciamo raffreddare.

Sciogliamo il cioccolato ruby a bagnomaria e con questo glassiamo la torta. Completiamo con riccioli di cioccolato fondente e zuccherini. Sarà un dolce perfetto anche per un compleanno.