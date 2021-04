Ricette Luca Montersino: mousse al cioccolato ricca

La ricetta di Luca Montersino della mousse al cioccolato ricca, una ricetta, anzi due ricette in una per E’ sempre mezzogiorno. Mostrando la preparazione della mousse al cioccolato perfetta Luca Montersino completa il tutto con la ricetta della mousse ricca, la mousse di cioccolato nel vasetto. Niente di più delizioso avendo gli ingredienti giusti. Il maestro Luca Montersino mostra con cura tutti i passaggi per fare la mousse al cioccolato, è indispensabile seguire le giuste temperature con il termometro. Poi il dessert del giorno per E’ sempre mezzogiorno, un bicchiere o un vasetto con base di crema pasticciera al mango, pasta sfoglia caramellata, mousse al cioccolato nocciole caramellate. Non perdete questa e le altre ricette di Luca Montersino ma anche le altre ricette ottime di oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE LUCA MONTERSINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA CREMA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nel pentolino versiamo acqua e zucchero, portiamo a 121° C, usiamo il termometro, attenzione a non fare toccare la punta del termometro sul fondo del pentolino.

Nella planetaria lavoriamo i tuorli e versiamo a filo lo zucchero cotto appena preparato e alla giusta temperatura, continuiamo a montare, togliamo la ciotola dalla planetaria.

Fondiamo il cioccolato a 45° C aggiungiamo il burro a pomata, mescoliamo e aggiungiamo al composto con i tuorli, mescoliamo e aggiungiamo metà della panna montata, mescoliamo immediatamente, velocemente. Aggiungiamo poi la seconda parte della panna montata e questa volta amalgamiamo con delicatezza dal basso verso l’alto. Versiamo nella sacca da pasticceria.

Possiamo fare die bicchieri golosi, vasetti golosi con la crema pasticcera al mango, sbricioliamo la pasta sfoglia caramellata, completiamo con la mousse al cioccolato e poi nocciole caramellate. Chiudiamo con il coperchio e mettiamo in frigo o anche nel congelatore.