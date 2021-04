Rotolo primavera, la ricette del dolce di Natalia Cattelani

La ricetta del rotolo primavera di Natalia Cattelani, la ricetta del dolce di primavera da E’ sempre mezzogiorno oggi 9 aprile 2021. La maestra in cucina epserta in ricette dolci è finalmente tornata con una sua nuova ricetta dolce, il rotolo primavera che non può mancare in questo periodo. Il rotolo di Natalia Cattelani è molto semplice da preparare, il ripieno è ancora più veloce, il tutto è molto goloso. Natalia Cattelani aggiunge le more fresche ma possiamo scegliere anche altri frutti. Il rotolo primavera di E’ sempre mezzogiorno lo mettiamo nel congelatore se abbiamo fretta, invece se abbiamo tempo lo lasciamo in frigo. Ecco la ricetta del dolce primavera di oggi di Natalia Cattelani.

RICETTE NATALIA CATTELANI – ROTOLO PRIMAVERA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti – Per il biscotto: 120 g di farina 0, 120 g di zucchero semolato, 4 uova, un pizzico di sale

Farcitura: 300 g di ricotta, 100 g di mascarpone (o yogurt greco), 100 g di panna montata, 80 g di zucchero a velo, 2 vaschette di more, mezzo bicchiere di sciroppo di limone, la scorza di 1 limone

250 g di more, 200 g di panna, mezzo limone, fiori eduli

Preparazione: separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo gli albumi con la frusta elettrica, quando diventano bianchi aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a montare. E’ il primo consiglio di Natalia Cattelani: lo zucchero lo aggiungiamo dopo avere dato agli albumi una prima spinta.

Mescoliamo i tuorli con la forchetta e aggiungiamo agli albumi montati con lo zucchero, montiamo ancora con le fruste. Aggiungiamo anche la farina setacciata, un pizzico di sale e mescoliamo con la frusta a mano.

Foderiamo la teglia da forno con la carta forno che imburriamo. Versiamo il composto nella teglia, livelliamo, dobbiamo ottenere un bel rettangolo.

Mettiamo in forno 200 – 220° C dagli 8 ai 10 minuti. Il consiglio è quello di controllare dopo 8 minuti, se le dita affondando cuociamo altri 2 minuti, se incontrano resistenza è cotto.

Togliamo dal forno e copriamo subito con un foglio di carta orno e un canovaccio bagnato e strizzato. Dobbiamo mantenerlo umido.

Setacciamo lo zucchero a velo, versiamo nella ciotola e aggiungiamo la ricotta setacciata. La ricotta possiamo anche frullarla con il mixer a immersione. Aggiungiamo anche il mascarpone (oppure lo yogurt greco) e la scorza di limone grattugiata, mescoliamo e uniamo la panna montata, mescoliamo con delicatezza.

Mezzo bicchiere di acqua, zucchero e succo di limone facciamo uno sciroppo con cui spennelliamo la base del rotolo ormai fredda. Spalmiamo la crema appena preparata, aggiungiamo le more o altri frutti e arrotoliamo. Avvolgiamo anche nella pellicola e mettiamo nel congelatore 30 minuti altrimenti se abbiamo tempo mettiamo in frigo. Togliamo le due fettine esterne. Decoriamo con panna montata, more, fettine di limone e fiori eduli.