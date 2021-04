Banana Bread, la ricetta del ciambellone con banane e mandorle

Un’altra dolce ricetta di Samya, la ricetta del banana bread, la torta con banane e mandorle, il ciambellone perfetto per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. Non perdete questa e le altre ricette Mattino Cinque, le ricette che Samya mostra in pochi minuti. Come sempre ricette molto semplici con ingredienti che spesso abbiamo già in casa. Uova, farina manitoba, lievito, cannella, succo d’arancia, poco altro ma soprattutto le banane. Non dimentichiamo di aggiungere un pizzico di sale. Ecco come Samya ha preparato il ciambellone con le banane e le mandorle, il banana bread da fare subito.

RICETTE SAMYA PER MATTINO 5 – LA RICETTA DELLA BANANA BREAD

Ingredienti: 400 g di banane, 250 g di farina manitoba, 4 uova intere, spremuta di 1 arancia, 1 cucchiaio di miele, 1 bustina di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di cannella

50 g di granella di mandorle, vaniglia,

Preparazione: alle uova aggiungiamo la cannella, il miele e la spremuta di un’arancia, mescoliamo bene. Misceliamo la farina con il lievito e aggiungiamo al composto con le uova, lavoriamo bene il tutto, possiamo farlo a mano o con le fruste elettriche.

Tagliamo le banane a pezzi e le frulliamo, otteniamo la purea a cui uniamo la vaniglia, mescoliamo.

Aggiungiamo al composto con le uova 2/3 della granella di mandorle e le banane frullate. Amalgamiamo bene il tutto. Imburriamo lo stampo per ciambella, se vogliamo possiamo anche infarinarlo. Versiamo il composto e livelliamo. Spolveriamo con la granella di mandorle avanzata. Se vogliamo possiamo aggiungere anche della granella di zucchero. Mettiamo in forno a 180° C per circa 40 minuti, facciamo sempre la prova stecchino. Facciamo intiepidire prima di sformare il dolce. Volendo possiamo anche aggiungere delle fettine di banane per decorare prima di mettere in forno.