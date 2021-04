Rotolo di ricotta con gocce di cioccolato, ricette di Giusina in cucina

Che buon il rotolo ripieno di ricotta e gocce di cioccolato di Giusina in cucina, la ricetta dolce della bravissima Giusina Battaglia, la dolce e bravissima giornalista siciliana. Ancora un altro menù per le ricette di Giusina in cucina ma è sempre la ricetta dolce la più attesa, quella che ci conquista ogni settimana. La ricetta del rotolo di ricotta è il classico rotolo con la base che si prepara in poco tempo, la base di biscotto. Il ripieno è siciliano, la ricotta che non può mancare, buonissima anche solo aggiungendo lo zucchero e passandola poi al setaccio o lavorando con il mixer a immersione. Ecco la ricetta di Giusina per fare il rotolo ripieno.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – LA RICETTA DEL ROTOLO DI RICOTTA CON GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti – Per l’impasto: 80 g di farina, 4 uova, 1 cucchiaino di lievito, scorza di limone, 20 g di fecola di patate, 80 g di zucchero

Per la crema: 500 g di ricotta, 150 g di zucchero, 100 g di gocce di cioccolato

Preparazione: iniziamo dalla base e montiamo gli albumi a neve, meglio se usiamo le fruste elettriche. Aggiungiamo metà dello zucchero, continuiamo a montare.

Montiamo a parte i tuorli con l’altra metà dello zucchero e la scorza di limone grattugiata. Aggiungiamo ai tuorli gli albumi a neve e mescoliamo con delicatezza. Qui aggiungiamo la farina, la fecola e il lievito già setacciati, mescoliamo sempre con delicatezza.

Foderiamo la teglia da forno con la carta forno, versiamo il composto, livelliamo e mettiamo in forno a 220° C per 5 minuti, si deve dorare ma non si deve asciugare del tutto. Togliamo dal forno, togliamo dalla teglia e copriamo subito con la carta forno e con il canovaccio, facciamo intiepidire.

Per la crema mescoliamo la ricotta con lo zucchero, mettiamo in frigo almeno mezz’ora, poi la setacciamo e aggiungiamo le gocce di cioccolato, se vogliamo anche qualche aroma.

Farciamo il rotolo, basta spalmare sulla base ormai fredda ma lasciamo libero 1 cm di bordo. Arrotoliamo ben stretto. Tagliamo due fettine alle estremità, completiamo con zucchero a velo e gocce di cioccolato.