Torta cappuccino, la ricetta dolce di Zia Cri

La ricetta della torta cappuccino di Zia Cri è il goloso dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 13 aprile 2021, una torta al latte e caffè da copiare subito. Immaginate la nostra colazione al mattino cin questa torta con caffè e latte condensato di Zia Cri, una vera delizia per tutti. Magari la torta al cappuccino di E’ sempre mezzogiorno non va bene per i bambini ma questa volta ci coccoliamo anche noi. Seguiamo nel dettaglio la semplice ricetta di Zia Cri della torta cappuccino e avremo di certo un ottimo risultato. In più completiamo la torta al caffè con la glassa al caffè e le meringhe. Possiamo anche lasciare la torta cappuccino semplice senza aggiungere altro, la serviamo a colazione o a merenda. Ecco la ricetta dolce di oggi con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA TORTA CAPPUCCINO DI ZIA CRI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: dividiamo i tuorli dagli albumi. Nella ciotola con gli albumi solo un goccino di limone e montiamo a neve con le fruste elettriche.

Nella ciotola con i tuorli invece versiamo il latte condensato e mescoliamo il tutto con la frusta a mano, è semplice da lavorare.

In un’altra ciotola misceliamo la farina con il lievito e con la fecola o amido, il tutto setacciato e lo versiamo nella ciotola con i tuorli, mescoliamo bene. Aggiungiamo le polveri alternandole al burro fuso, lavoriamo sempre con la frusta a mano. Aggiungiamo anche gli albumi montati, mescoliamo con delicatezza.

Dividiamo il composto in due ciotole e in una aggiungiamo il caffè, sia liquido che in polvere. Se vogliamo possiamo aggiungere anche altro caffè espresso, se vogliamo la torta più scura. Mescoliamo.

Abbiamo lo stampo alto già imburrato e infarinato. Versiamo nello stampo uno strato di composto chiaro e poi al centro un po’ di composto scuro, proseguiamo alternando i composti.

Mettiamo in forno a 180° C statico o 170° C se forno ventilato per 50 minuti o anche 1 ora. Facciamo la prova stecchino.

Per la glassa zucchero a velo e caffè ristretto, liquido, mescoliamo bene. Sformiamo la torta intiepidita e decoriamo con la glassa e anche le meringhe.