Millefoglie ai frutti di bosco, la ricetta di Sal De Riso

La ricetta di Sal De Riso della millefoglie ai frutti di bosco, la ricetta dolce di oggi 16 aprile 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una vera delizia del maestro Sal De Riso che ci regala una preparazione completa dal primo all’ultimo passaggio. Il consiglio per una perfetta millefoglie con crema e frutti d bosco è quello di comprare la pasta sfoglia già pronta, un po’ complicato prepararla in casa ma se siamo bravissimi in cucina possiamo farlo. Seguiamo nel dettaglio tutti i passaggi della ricetta di Sal De Riso della millefoglie ai frutti di bosco e non perdete le altre ricette in tv di oggi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO SAL DE RISO – MILLEFOGLIE AI FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: per la pasta sfoglia farina, acqua, sale, il burro, il panetto che va messo al centro a impasto già steso. Il consiglio però è quello di comprare la pasta sfoglia già pronta.

Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, bucherelliamo, aggiungiamo lo zucchero a velo e mettiamo in forno 15 minuti a 180° C mettiamo altro zucchero a velo e mettiamo altri 55 minuti a 230° C.

La purea di frutti di bosco la mettiamo nella ciotola, aggiungiamo la gelatina sciolta in acqua e strizzata, uniamo la panna semi montata e la meringa italiana (albume montato). Mescoliamo il tutto e versiamo la mousse nel contenitore che preferiamo e congeliamo nel freezer due ore.

Nella planetaria mettiamo il burro semi montato con il cioccolato bianco fuso e montiamo aggiungendo anche la crema pasticcera, montiamo il tutto, uniamo la vaniglia, il liquore alla vaniglia e completiamo così la crema ben spumosa. Versiamo nella sacca da pasticceria.

Tagliamo a rettangolini da 3,5×10 la pasta sfoglia. Versiamo la crema in modo perfetto sulla sfoglia, sui singoli rettangoli, aggiungiamo i frutti di bosco, copriamo con gli altri rettangoli semplici. Aggiungiamo gli altri pezzi con la crema, dobbiamo avere 4 sfoglie farcite. Su ogni millefoglie disponiamo un rettangolo di mousse che abbiamo tolto dal congelatore e fatto leggermente ammorbidire.

Nel vassoio accostiamo i vari pezzi di millefoglie, altra crema e frutti di bosco, cercando di decorare come ha fatto Sal De Riso.

