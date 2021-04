Bundt cake cioccolato bianco e amarene, la ricetta di Zia Cri

La ricetta dolce di zia Cri del bundt cake cioccolato bianco e amarene per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 aprile 2021. La ricetta del ciambellone dolce di oggi nella cucina di Antonella Clerici. E’ la torta golosa che zia Cri ha mostrato preparando le amarene sciroppate, il cioccolato bianco fuso, il cioccolato fondente fuso, il latticello. Una vera delizia questo bandt cake cioccolato e amarene dalle ricette di Zia Cri, un dolce perfetto per mille occasioni. Possiamo anche gustare il ciambellone con le gocce di cioccolato e senza aggiungere altro una volta sformato. Ecco la ricetta dolce di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BUNDT CAKE CIOCCOLATO BIANCO E AMARENE

Ingredienti – Per il latticello: 75 ml latte, 75 g yogurt bianco, 1 cucchiaino di succo di limone

Per le amarene: 150 g di amarene sciroppate, 50 g di sciroppo alle amarene, 4 cucchiai di rum

Per la torta: 300 g di burro, 300 g di zucchero, 4 uova, 300 g di farina, 7 g di lievito per dolci, 1 cucchiaino di bicarbonato, 70 g di gocce di cioccolato bianco

Inoltre 100 g cioccolato fondente, 150 g cioccolato bianco, amarene sciroppate

Preparazione: mettiamo le amarene sciroppate con il liquore nella pentola e facciamo andare e poi frulliamo con il mixer a immersione.

Per il latticello mescoliamo il latte con lo yogurt e il succo di limone.

Nella ciotola lavoriamo lo zucchero con il burro a pezzetti, montiamo con le fruste elettriche o con la planetaria. Aggiungiamo un uovo alla volta e continuiamo a montare. Mescoliamo farina, lievito e bicarbonato e aggiungiamo al composto con il burro. Lavoriamo bene il tutto, uniamo il latticello e il composto frullato con le amarene, mescoliamo bene. Il consiglio è di congelare le gocce di cioccolato e le aggiungiamo così nel composto, mescoliamo. Versiamo il tutto nello stampo per ciambellone imburrato e infarinato e mettiamo in forno statico a 180° C per 50 minuti, se forno ventilato sempre 50 minuti ma a 170° C.

A parte sciogliamo il cioccolato fondente. Sciogliamo a parte anche il cioccolato bianco.

Facciamo intiepidire la torta e sformiamo, versiamo sopra il cioccolato fuso, quello bianco e quello fondente, completiamo con le amarene.