Cannoli siciliani, la ricetta di Natale Giunta

La ricetta dei cannoli siciliani è sempre da non perdere e questa volta proviamo a seguire la ricetta dei cannoli dolci di Natale Giunta. E’ la deliziosa ricetta che lo chef siciliano ha proposto nella puntata Detto fatto di oggi 21 aprile 2021, la ricetta per fare i cannoli siciliani con la cialda fritta e il ripieno di ricotta. Non possono mancare le gocce di cioccolato, la granella di pistacchi, le ciliegie o anche le scorzette di arancia. Non perdete la ricetta Detto Fatto per i cannoli siciliani, attenzione alla ricotta, deve essere di pecora e davvero ottima, la setacciamo prima di lavorarla con lo zucchero, ma possiamo anche frullarla con il mixer a immersione.

RICETTE NATALE GIUNTA – CANNOLI SICILIANI DA DETTO FATTO

Ingredienti: 500 g di farina 00, 150 g di acqua fredda, 20 g di cacao in polvere, 100 g di strutto, 75 g di zucchero, 75 g di marsala secco, 1 uovo, mezza bacca di vaniglia, olio per friggere

Per la farcitura: 500 g di ricotta di pecora, 200 g di zucchero, 50 g di gocce di cioccolato, 50 g di scorzette di arancia candita, 50 g di granella di pistacchi, 50 g di zucchero a velo

Preparazione: per le cialde versiamo nella ciotola la farina, il cacao, lo zucchero, mescoliamo e aggiungiamo il Marsala, la vaniglia, lo strutto, l’acqua e l’uovo intero, possiamo lavorare il tutto sia a mano che con la planetaria. Avvolgiamo l’impasto liscio nella pellicola e mettiamo in frigo minino 2 ore.

Dividiamo in palline e per ognuna stendiamo la sfoglia, dovrà essere di circa 3 mm. Dobbiamo ottenere dei dischi ovali. Avvolgiamoli intorno alle cannule cilindriche in acciaio. Pennelliamo un lembo di pasta con acqua o anche con un uovo sbattuto, in questo modo facciamo attaccare la parte della pasta che si sovrappone arrotolando l’impasto al cilindro. Schiacciamo il punto di incontro dei due lembi e friggiamo i cannoli in olio bollente e profondo. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina, togliamo il cilindro e facciamo raffreddare del tutto.

Per la farcia setacciamo la ricotta, lavoriamo poi con lo zucchero, uniamo le gocce di cioccolato e farciamo le cialde. Copriamo con lo zucchero a velo e se vogliamo aggiungiamo le scorze di arancia candita, le ciliegie candite o la granella di pistacchio.