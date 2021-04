Ricette dolci di Zia Cri: clafoutis, la torta alle fragole

La ricetta del clafoutis alle fragole dalle ricette di Zia Cri da E’ sempre mezzogiorno. Puntata del martedì 27 aprile 2021 e con un dolce di zia Cri inizia tutto in modo molto goloso. La torta alle fragole di zia Cri di oggi è davvero semplice da fare. Il consiglio è quello di foderare almeno la base della tortiera con la carta forno, spesso non bastano il burro e la farina. Lamelle di mandorle e fragole e quando capovolgiamo la torta è tutto davvero delizioso ma copriamo con lo zucchero a velo perché magari non verrà perfetta e perché così è anche più golosa. Non perdete le ricette dolci di Zia Cri e questa ricetta con le fragole e con la crema.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – CLAFOUTIS LA TORTA FRAGOLE MANDORLE E CREMA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo sciogliere il burro nel pentolino, attenzione a non farlo friggere.

Separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo i tuorli con metà dello zucchero e la scorza di arancia, lo facciamo con la frusta a mano. Uniamo la farina di mandorle, la farina 00, il latte, un pizzico di sale la e il burro fuso, mescoliamo bene e abbiamo la pastella per il dolce. Montiamo la panna e aggiungiamo al composto.

Nella tortiera imburrata e infarinata disponiamo le lamelle di mandorle e in piedi le fragole lavate e intere, copriamo tutta la base. Versiamo sopra il composto e mettiamo in forno a 180° C per 40 minuti ma anche più tempo se abbiamo una torta più alta.

Per la salsa rompiamo le uova intere nella pentola e lavoriamo con lo zucchero, uniamo la scorza di limone grattugiata. Uniamo a parte amido e farina e versiamo nella pentola, mescoliamo con la frusta a mano sulla fiamma bassa. Dobbiamo cuocere la crema lentamente.

Facciamo raffreddare la torta e capovolgiamo nel vassoio, completiamo con lo zucchero a velo e serviamo con la crema e fragole fresche.