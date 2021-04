Crostata con crema al bergamotto, ricetta di Zia Cri

La ricetta di Zia Cri di oggi 28 aprile 2021, la ricetta della crostata al bergamotto da E’ sempre mezzogiorno, una crostata con pasta frolla da cuocere in bianco e poi la crema al bergamotto. Il profumo e il gusto del bergamotto è forte, lo mettiamo sia nella crema che nella pasta frolla ma in più zia Cri fa essiccare le fette di bergamotto per decorare la crostata di oggi. Per la ricetta della crostata con crema al bergamotto facciamo attenzione a non aggiungere la parte bianca della scorza. E’ una torta al bergamotto molto ricca perché c’è anche la marmellata di lamponi ma non solo. Scoprite il dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi, la ricetta di Zia Cri della crostata con la crema, la marmellata e le mandorle.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ZIA CRI – LA RICETTA DELLA CROSTATA AL BERGAMOTTO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo le farine con le uova intere, burro e la scorza di bergamotto grattugiato, la vaniglia, lo zucchero, il lievito e il sale, otteniamo la frolla. Tiriamo un po’ la sfoglia con il mattarello e otteniamo un quadrato ben spesso che facciamo riposare tra due foglie di carta forno per una notte in frigo. Stendiamo poi la frolla e foderiamo lo stampo da crostata già imburrato e infarinato. Mettiamo in forno 165 -170° C va bene anche statico per 15 minuti. E’ una cottura in bianco, quindi per la cottura la crostata si deve coprire con la carta forno e con magari dei legumi secchi.

Facciamo la crema: scaldiamo il latte intere con le scorze degli agrumi, attenzione a non mettere la parte bianca. Lasciamo in infusione se possibile a lungo, magari anche il giorno prima e conserviamo in frigo.

Nella ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo l’amido di mais e l’amido di mais, mescoliamo bene e aggiungiamo il latte filtrato. Facciamo cuocere sempre mescolando, a fine cottura aggiungiamo il succo dei bergamotti. Facciamo raffreddare coperta con la pellicola a contatto.

Facciamo raffreddare la frolla e spalmiamo la marmellata di lamponi, copriamo con la crema, livelliamo e aggiungiamo le lamelle di mandorle ammollate prima in acqua, mettiamo in forno di nuovo per 30 – 35 minuti a 170 – 175° C. Facciamo raffreddare e decoriamo con zucchero a velo, la panna montata, le fette di bergamotto essiccate, i lamponi freschi.