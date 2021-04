Gelato al lillà, la ricetta di Massimiliano Scotti

La ricetta del gelato al lillà dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 29 aprile 2021 e come sempre fare il gelato è davvero molto semplice. Niente gelatiera e in pochi minuti il sorbetto colorato di Max Scotti va nel congelatore e dopo 4 ore possiamo già gustarlo. Seguendo questa ricetta possiamo fare tanti altri gelati e in più la decorazione è deliziosa, le pere diventano sia una bella decorazione che l’ingredienti giusto per addensare. Ecco come si prepara il gelato di oggi di Massimiliano Scotti con i fiori di lillà. Non perdete questa e le altre ricette dalla cucina di Antonella Clerici, la ricetta del pane arabo, la ricetta del favoloso bazooka di patate di Simone Buzzi e le altre.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MASSIMILIANO SCOTTI – GELATO AL LILLA’

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo lo sciroppo con acqua, zucchero e miele, tutto in pentola, facciamo scaldare mescolando ogni tanto. Qui mettiamo in infusione i fiori, poi scoliamo i fiori e mettiamo nella ciotola con ghiaccio, in questo modo non perdono il colore.

Tagliamo la pera a pezzi e frulliamo con i mirtilli freschi, lo sciroppo e i fiori che abbiamo ghiacciato. Versiamo nel contenitore e lasciamo 4 ore nel congelatore, abbiamo il nostro sorbetto colorato.

Tagliamo anche delle fettine sottilissime di pera, disponiamo sulla teglia e versiamo sopra altro sciroppo, copriamo con polvere di mirtilli fatta essiccando i mirtilli e poi tritati con lo zucchero. Mettiamo in forno 10 minuti a 180° C, se vogliamo un risultato diverso possiamo lasciare in forno anche altri minuti. Serviamo sui fiori di lillà una quenelle di gelato, completiamo con le pere.