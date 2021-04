Torta deliziosa, la ricetta con le marmellate di Sal De Riso

La ricetta della torta deliziosa di Sal De Riso di oggi 30 aprile 2021 dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Una torta con mandarino, arancia, limone ma in realtà Sal De Riso ci mostra la preparazione delle marmellate, la vera ricetta è la torta deliziosa. Un bel po’ di ingredienti e di passaggi per fare la torta di oggi di Sal De Riso ma possiamo provare anche noi a preparare il dolce di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Il maestro De Riso utilizza due planetarie perché ha poco tempo a disposizione, a casa possiamo fare di certo con più calma mentre emulsioniamo e misceliamo. Tra marmellate e torta deliziosa con le carote non perdete questa e le altre ricette da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE SAL DE RISO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA TORTA DELIZIOSA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dalla marmellata, sbucciamo gli agrumi e facciamo bollire in acqua le bucce per 3 minuti, facciamo raffreddare e sgoccioliamo. Facciamo lo sciroppo con acqua e zucchero e facciamo cuocere le bucce per altri 3 minuti, facciamo raffreddare le bucce nello sciroppo. Nella pentola mettiamo lo zucchero, il succo di mandarino, le arance tagliate a vivo, portiamo a 103° C e aggiungiamo la scorza delle arance e dei limoni tagliate. Facciamo scaldare e aggiungiamo la pectina, il succo di limone e raggiungiamo i 105° C, poi frulliamo a immersione a fuoco spento. Versiamo bollente nei vasi di vetro. Chiudiamo e pastorizziamo in forno a 130° C per 20 minuti. Possiamo però usare anche la marmellata già pronta.

Per la frolla setacciamo la farina e la lavoriamo con tuorlo, uovo, sale, vaniglia, zucchero, burro e scorza di limone grattugiata, otteniamo il panetto che mettiamo in frigo avvolto nella pellicola, facciamo raffreddare.

Stendiamo la frolla spessa 5 mm e foderiamo la tortiera. Sulla frolla disponiamo la carta forno e riempiamo con i legumi secchi. Mettiamo in forno 25 minuti a 170° C, facciamo raffreddare.

Per il ripieno: montiamo i tuorli con parte dello zucchero e il miele. A parte montiamo gli albumi con il resto dello zucchero. Peliamo le carote e le grattugiamo. A parte setacciamo la farina con il lievito e le nocciole in polvere. Uniamo le carote al composto con i tuorli, sale, e scorza di arancia grattugiata. Aggiungiamo un po’ di albume montato, mescoliamo e iniziamo a versare nella ciotola con le farine. Mescoliamo e uniamo tutto l’albume montato.

Farciamo la frolla cotta con lo strato di marmellata agli agrumi e copriamo con il ripieno con le carote. Mettiamo in forno 30 minuti a 165° C. Facciamo raffreddare e decoriamo con lo zucchero a velo.