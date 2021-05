Banana bread, pane dolce con banane è la ricetta di Fulvio Marino

Banana bread, la ricetta del pane con le banane, il dolce pane di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno. E’ il pane dolce con le banane, con le gocce di cioccolato, con gli anacardi perfetto per la colazione e la merenda. Possiamo gustare il pane con le banane di Fulvio Marino da solo o aggiungendo anche il burro di anacardi. E’ una ricetta di pane dolce da provare subito, perfetto per tutta la famiglia. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con il banana bread di oggi 4 maggio 2021; di seguito tutti gli ingredienti, i passaggi e i consigli.

RICETTE FULVIO MARINO – BANANA BREAD E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 800 g di farina tipo 0 molto forte, 200 g di farro monococco (farina con poco glutine), 200 g di latte, 20 g di lievito fresco, 100 g di acqua, 30 g di sale, 200 g di zucchero, 2 uova, 75 g di burro, 200 g di banane mature, 100 g di gocce di cioccolato, 100 g di anacardi e 1 baccello di vaniglia

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, il lievito di birra sbriciolato, il latte, le 2 uova di media dimensione, quasi tutta l’acqua, lo zucchero e la vaniglia e impastiamo. Abbiamo già un composto abbastanza liscia ma non sarà mai un impasto come quello del pane, quindi abbastanza appiccicosa.

Aggiungiamo le banane che sono mature e le tagliamo a fettine, aggiungiamo la cannella in polvere e continuiamo a impastare. Adesso uniamo il burro a pezzetti e impastiamo facendolo assorbire, solo dopo uniamo il sale e il resto dell’acqua. Facciamo attenzione magari non serve tutta l’acqua. Uniamo le gocce di cioccolato e gli anacardi tritati grossolani e completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare in frigo coperto dalle 4 alle 8 ore. Se l’impasto è troppo appiccicoso è più semplice fare un filone e metterlo nella cassetta da 40×12 già oliata. Disponiamo sopra le fette di banana, gli anacardi tritati grossolani, le gocce di cioccolato. Facciamo lievitare, deve arrivare quasi alla cima, deve quasi raddoppiare. Mettiamo in forno a 220° C per 40 minuti.