Ricette Fulvio Marino: i taralli fatti in casa

La ricetta dei taralli di Fulvio Marino per la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 maggio 2021. Sono i taralli che Fulvio Marino suggerisce con una versione casalinga, in questo modo possiamo farli tutti in casa. Doppia cottura per i taralli pugliesi di E’ sempre mezzogiorno, Fulvio li passa prima in acqua bollente e poi li mette subito in forno. Possiamo fare i taralli al gusto che vogliamo ma oggi la proposta è con la cipolla essiccata e con i pomodori essiccati. Non dimentichiamo l’olio di oliva nell’impasto. Ecco la ricetta di oggi dei taralli di Fulvio Marino, non perdete le altre ricette in tv.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI TARALLI DI FULVIO MARINO

Ingredienti: 150 g di kamut, 150 g di farina di farro bianco, 150 g di farina di farro monococco, 150 g di farina di segale bianca, 120 g di vino bianco, 120 g di acqua, 180 g di olio di oliva, 6 g di lievito, 12 g di sale, 40 g di cipolla rossa essiccata, 40 g di pomodori secchi

Preparazione: nella ciotola versiamo le 4 farine e aggiungiamo il lievito sbriciolato, tutto il vino bianco e quasi tutta l’acqua, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo ancora, uniamo l’olio e completiamo l’impasto, così abbiamo una consistenza plastica ma non appiccicosa. Dividiamo l’impasto in tre parti e aggiungiamo in una il pomodoro secco e tritato, in una la cipolla essiccata e tritata e l’altra parte la lasciamo semplice.

Con il tarocco tagliamo ogni impasto a pezzi e con ogni pezzo creiamo delle strisce, che arrotoliamo e allunghiamo sotto le mani sul piano di lavoro, tagliamo a pezzi della stessa misura, uniamo le estremità ottenendo i taralli.

Un attimo prima del bollore versiamo i taralli pochi alla volta nella pentola con acqua. Scoliamo appena salgono a galla e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, Mettiamo in forno 18 minuti a 200° C statico.