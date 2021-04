Pizza multistrato con sorpresa, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della pizza multistrato di Fulvio Marino, la pizza E’ sempre mezzogiorno del venerdì 30 aprile 2021. Una pizza con sorpresa perché sembra una pizza margherita ma dentro ci sono i friarielli e la scamorza affumicata. Ancora un’altra ricetta di Fulvio Marino per fare una pizza favola, perfetta con tutti i suoi preziosi consigli. La pizza multistrato di oggi di Fulvio Marino è la pizza con i friarielli e formaggio, è la pizza che togliamo dal forno e completiamo con le fette di mozzarella di bufala. Ecco la ricetta da E’ sempre mezzogiorno, ma non perdete le altre ricette con Antonella Clerici.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA PIZZA MULTISTRATO DI FULVIO MARINO

Ingredienti: 500 g di farina di farro bianco, 500 g di farina tipo 0 di media forza (12 – 13 di proteine) 650 g di acqua, 7 g di lievito fresco di birra, 22 g di sale, 50 g di olio di oliva

Friarielli ripassati, salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, scamorza affumicata

Preparazione: possiamo preparare l’impasto la mattina per la sera o addirittura la sera prima. Nella ciotola impastiamo le farine con il lievito e quasi tutta l’acqua, poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e alla fine uniamo l’olio di oliva, lo inseriamo lentamente, così completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare in frigo 8 ore ben coperto. Versiamo sul tavolo infarinato con la semola di grano duro e otteniamo due palline da 250 grammi e le palline da 180 grammi. Le pieghiamo delicatamente e le disponiamo nella teglia. Facciamo lievitare a temperatura ambiente per circa 4 ore coperte con un’altra teglia sopra.

Stendiamo poi la pizza e ci aiutiamo con la semola. Prendiamo la pallina grande, la stendiamo come una pizza con i bordi molto alti. Giriamo la teglia al contrario, foderiamo con la carta forno e disponiamo la pizza che farciamo con i friarielli saltati in padella con olio, sale e aglio. Aggiungiamo la scamorza affumicata a dadini. Stendiamo la pallina piccola ma senza bordi, adagiamo sull’altra pizza e facciamo aderire ai bordi. Condiamo con la passata di pomodoro e mettiamo in forno a 250° C per 12 minuti a metà del forno. Togliamo dal forno e aggiungiamo sopra anche le fette di mozzarella di bufala. Facciamo anche l’altra pizza.