Cannoncini di ricotta, la ricetta veloce

La ricetta dei cannoncini di ricotta di Cotto e Mangiato è davvero semplice, sono i cannoli siciliani ripieni di ricotta ma scegliamo quelli piccoli. Compriamo i cannoli già pronti e davvero sarà veloce preparare questa delizia siciliana. Dobbiamo comprare un’ottima ricotta di capra, è questa la scelta giusta. La ricotta deve essere ben asciutta, la dobbiamo poi setacciare e lavorare bene con lo zucchero, poi mettiamo in frigo per un paio e d’ore e infine possiamo farcire i cannoncini. Granella di pistacchi, cioccolato fondente da tritare e se abbiamo dei canditi buonissimi possiamo decorare anche con questi. Ecco come si fanno i cannoli di ricotta in modo semplice e veloce, con un’idea di certo un po’ furba. Non perdete le altre ricette dolci Cotto e Mangiato.

CANNONCINI DI RICOTTA – RICETTE DOLCI COTTO E MANGIATO

Ingredienti: 190 g di cannoli pronti, 600 g di ricotta, 200 g di zucchero a velo, 40 g di cioccolato fondente tritato, granella di pistacchi

Preparazione: abbiamo i cannoli piccoli già pronti, in questo modo in pochissimo tempo potremo preparare questi cannoncini con la ricotta.

Per la ricotta abbiamo bisogno di quella di capra, potrebbe andare bene anche la ricotta di latte vaccino ma la ricotta di capra è la scelta giusta. E’ importante che la ricotta sia compatta, che sia asciutta. La dobbiamo setacciare con un colino, ma possiamo anche frullarla con il mixer a immersione, ricordiamo però che deve essere asciutta.

Aggiungiamo alla ricotta setacciata lo zucchero a velo e lavoriamo con la frusta. Se vogliamo possiamo usare lo zucchero semolato ma in questo caso dovremo lavorare a lungo il composto, magari anche con le fruste elettriche.

Aggiungiamo alla ricotta il cioccolato fondente tritato, amalgamiamo e mettiamo in frigo per 2 ore, poi versiamo nella sacca da pasticceria. Farciamo i cannoli già pronti e completiamo con la granella di pistacchi sui lati o anche con il cioccolato tritato o le gocce di cioccolato oppure con i canditi. Un po’ di zucchero a velo e gustiamo i cannoncini di ricotta.