La torta scones, la ricetta di Angela Frenda e Zia Cri

Non c’è dubbio che la torta scones di E’ sempre mezzogiorno sia la ricetta di Angela Frenda più golosa tra tutte quelle mostrate in questi mesi. Ancora una volta con l’aiuto di zia Cri la Frenda ci ha suggerito un’altra ricetta che rimanda alla storia di un personaggio famoso. La torta scones è il dolce di Agatha Christie ma come sempre non mancano le storie legate alle ricette di Angela Frenda, gli amori. Nel bosco di E’ sempre mezzogiorno il racconto, nella cucina con Zia Cri la ricetta della torta scones di oggi 18 maggio 2021. Ecco come si fa questa torta deliziosa con mascarpone, panna, marmellata e non solo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTA SCONES DI ANGELA FRENDA

Ingredienti: 400 g di farina 0, 60 g di zucchero, 20 g di lievito in polvere per dolci, 120 g di burro freddo, 1 tuorlo e 2 uova, 170 ml di latte, scorza di arancia q.b.

Per farcire: 200 g di mascarpone, 200 g di panna montata, 1 baccello di vaniglia, 2 cucchiai di zucchero, 200 g di marmellata di fragole e zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola lavoriamo la farina con lo zucchero, il lievito in polvere per dolci e il burro freddo a pezzetti, solo dopo aggiungiamo il latte, 1 uovo, il tuorlo e la scorza di arancia grattugiata, lavoriamo bene il tutto ma velocemente.

Stendiamo la pasta sul tavolo infarinato, otteniamo uno spessore di 3 cm. Ricaviamo due dischi con un coppa pasta di 12 cm di diametro. Disponiamo i dischi sulla teglia foderata con la carta forno. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno a 180° C per 25 minuti. Sforniamo e facciamo intiepidire.

Passiamo alla farcitura e con le fruste elettriche montiamo il mascarpone con la panna montata e lo zucchero, amalgamiamo per qualche minuto e versiamo la crema sul primo disco. Guarniamo con la marmellata di fragole e disponiamo sopra l’latro disco. Completiamo con lo zucchero a velo e la torta scones è pronta.