Tozzetti alle mandorle, crema cioccolato e mandorle: ricette di Zia Cri

Che meraviglia la ricetta di Zia Cri dei tozzetti con le mandorle e della crema cioccolato e mandorle, due ricette dolci in una per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 maggio 2021. Zia Cri ci regala la ricetta per fare i tozzetti con le mandorle, sono i tozzetti buonissimi che possiamo gustare anche con i liquori. In più c’è la ricetta della crema alle mandorle, che è una crema diversa dalle solite. Seguiamo nel dettaglio le due ricette di Zia Cri di oggi per E’ sempre mezzogiorno. Una ventina di mandorle fanno benissimo, ed è Evelina Flachi a suggerire di mangiare la frutta secca se non abbiamo problemi. Ecco la ricetta dei tozzetti alle mandorle con la crema al cioccolato e mandorle.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TOZZETTI CON LE MANDORLE E CREMA ALLE MANDORLE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola prepariamo l’impasto, lo facciamo a mano o nella impastatrice. Dobbiamo versare tutti gli ingredienti insieme, quindi le uova, la farina, lo zucchero, il burro, la scorza di limone grattugiata, il liquore all’anice, e il lievito per dolci, alla fine uniamo le mandorle tritate in modo grossolano. Lavoriamo l’impasto sul piano di lavoro, otteniamo dei filoncini che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno.

Mettiamo in forno a 180° C per 20 – 25 minuti circa e poi facciamo raffreddare, tagliamo a fette in obliquo, mettiamo sulla teglia e mettiamo in forno a 140° C per 10 – 12 minuti circa.

Per la crema scaldiamo il latte e versiamo nel bicchiere alto, aggiungiamo il cioccolato fondente e facciamo sciogliere mescolando.

Tostiamo leggermente le mandorle e le mettiamo nel congelatore, poi possiamo frullare. Quindi il consiglio è di frullare le mandorle ben fredde, solo una leggera frullata e uniamo lo zucchero di canna, frulliamo ancora fino ad avere una bella miscela che è come una cremina, quindi ci vogliono un po’ di minuti. Aggiungiamo la cremina di mandorle nel bicchiere alto con latte e cioccolato.

Serviamo i tozzetti tostati con la crema golosa.