Cassoncini di piada, la ricetta di Zia Cri

Cassoncini di piada è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 maggio 2021 di Zia Cri. Un’altra ricetta golosa di Zia Cri nella cucina di Antonella Clerici e sono i cassoni di piada, una ricetta romagnola. I cassoni o cassoncini in genere sono farciti con pomodoro e mozzarella, è questo il ripieno classico ma c’è anche un altro ripieno tradizionale che è verde con bietole, spinaci o anche con la cicoria. La ricetta di Zia Cri dei cassoni è invece diversa, il ripieno è con zucchine, patate lesse schiacciate ma non solo perché non manca il formaggio, in questo caso la scamorza dolce. Ecco la ricetta dei cassoncini di piada con patata di Zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO RICETTE DI ZIA CRI – CASSONCINI DI PIADA

Ingredienti:

Preparazione: facciamo la classica fontana di farina e al centro mettiamo il sale, l’olio di oliva, il bicarbonato. Iniziamo a impastare con la forchetta e aggiungiamo un po’ alla volta l’acqua, completiamo l’impasto e facciamo riposare l’impasto.

Dividiamo in palline da 50 grammi, ma possiamo fare anche più grandi. La piadina invece è molto più grande, arriva anche a 200 grammi di impasto.

Tagliamo le zucchine per la lunghezza con tutta la buccia. Scaldiamo la griglia di ghisa e aggiungiamo sopra il sale fino, disponiamo le zucchine e facciamo cuocere, grigliare. Poi condiamo con olio, sale e pepe.

Lessiamo le patate, le peliamo, le schiacciamo e condiamo con olio, sale, pepe, prezzemolo e menta tritate. Tagliamo a fette la scamorza, va bene anche quella affumicata ma Zia Cri suggerisce di usarla se il ripieno è con le melanzane.

Stendiamo ogni singola pallina con il mattarello, otteniamo i dischetti e farciamo con le patate e con le zucchine, aggiungiamo la scamorza a fettine. Chiudiamo e otteniamo le mezzelune che chiudiamo bene con i rebbi della forchetta. Se è la prima volta che usiamo il testo scaldiamo bene e passiamo sopra un po’ di impasto. Cuociamo i cassoncini di Zia Cri.

