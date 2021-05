Crostata salata, la ricetta di Zia Cri con le verdure

La ricetta della crostata salata di Zia Cri, la ricetta della torta salata E’ sempre mezzogiorno di oggi 13 maggio 2021. Una base di pasta frolla salata con ripieno di crema di formaggi e per completare le verdure cotte in forno, una vera delizia. Con la pasta frolla salata possiamo preparare anche dei salatini, dei biscotti salati particolari. Zia Cri inizia la sua ricetta di oggi per E’ sempre mezzogiorno aromatizzando l’olio di oliva con gli agrumi, poi prepara la pasta frolla salata, prepara la farcia di formaggi cremosi e cuoce i pomodori in forno e le altre verdure. Da non perdere questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le altre di Zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – CROSTATA SALATA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: aromatizziamo l’olio di oliva nel pentolino con la scorza di agrumi misti grattugiati, facciamo scaldare a 80° C e lasciamo in infusione 2 o 3 ore.

Per la pasta frolla salata lavoriamo la farina di mandorle con il sale, la fecola o l’amido di mais, l’uovo intero e aggiungiamo l’olio aromatizzato, lo aggiungiamo con tutte le scorzette. Se necessario aggiungiamo un pochino di acqua, otteniamo un impasto compatto ed elastico. Facciamo riposare 30 minuti e possiamo stendere con il mattarello, otteniamo una sfoglia non troppo sottile.

Un consiglio di Zia Cri: 100 g di burro li sostituiamo con 83 g di olio e 17 g di acqua.

Facciamo leggermente scaldare la panna con foglie di timo e un po’ di scorza di agrumi, poi aggiungiamo la gelatina e facciamo sciogliere.

Tutti i formaggi li versiamo nella ciotola, aggiungiamo anche lo yogurt greco, sale e pepe. Se non abbiamo i formaggi suggeriti li sostituiamo con altri formaggi cremosi. Amalgamiamo bene e aggiungiamo la panna con la gelatina, mescoliamo bene.

Imburriamo e infariniamo lo stampo da crostata, foderiamo con la pasta frolla salata, abbiamo il guscio e bucherelliamo la base con la forchetta, disponiamo sopra la carta forno e i pesi, dei legumi secchi. Mettiamo in forno 20 minuti a 170° C. Facciamo raffreddare, versiamo nel guscio la crema di formaggi.

Tagliamo le verdure a pezzetti e condiamo con sale, pepe, olio, aceto, zucchero a velo, versiamo nella teglia foderata con la carta forno. Facciamo cuocere circa 1 ora a 100° C. I pomodori li tagliamo invece a spicchi.

Completiamo la torta con le verdure e sopra i pomodori per completare gusto e decorazione.