Cheesecake pugliese, ricetta torta con le fragole di Antonella Ricci

La ricetta della cheesecake pugliese di Antonella Ricci è la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 maggio 2021. Una ricetta originale perché la base della cheesecake è fatta con i taralli sbriciolati e non con i biscotti come per la ricetta classica. Antonella Ricci ancora una volta ci delizia con le ricette pugliesi. Due ricette in una anche questa volta perché non solo propone la cheesecake ma spiega anche come si fa la marmellata di fragole. Possiamo farne di più e conservarla nei vasetti di vetro. Intanto, ecco la ricetta della cheesecake con il formaggio caprino e le fragole di Antonella Ricci per le ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ANTONELLA RICCI – RICETTA CHEESECAKE ALLE FRAGOLE

Ingredienti – Per la base 250 g friselle (Antonella ha usato quelle ai cereali), 125 g di burro, 1 foglio di acetato

Per la confettura: 1 kg di fragole, bicarbonato, 300 g di zucchero, succo di 1 limone

Per la crema: 300 g caprino spalmabile, 150 g di ricotta di mucca, 8 g fogli di gelatina, 420 g di panna, mezza bacca di vaniglia

Preparazione: sbricioliamo le friselle e aggiungiamo il burro, mescoliamo bene e abbiamo la base che versiamo nell’anello d’acciaio, schiacciamo bene e mettiamo in frigo per minimo 1 ora. Nella ciotola versiamo il formaggio caprino e lavoriamo con la panna montata e la ricotta, uniamo la vaniglia. Sciogliamo la gelatina in pochissima panna e aggiungiamo al composto di formaggio caprino, mescoliamo bene. Versiamo sulla base della torta e livelliamo. Mettiamo in frigo 1 ora.

Puliamo le fragole e facciamo macerare con lo zucchero, succo di limone, bicarbonato e mettiamo in frigo per minimo 2 ore, poi facciamo cuocere lentamente in pentola per 1 ora mescolando ogni tanto. Facciamo raffreddare e versiamo sulla torta fredda, mettiamo in frigo.

Togliamo l’anello di acciaio, ricordiamo di usare il foglio per facilitare il tutto. Se vogliamo aggiungiamo altro composto di fragole facendole cadere un po’ sui lati per rendere la torta più golosa. Completiamo con qualche fragola intera o altre decorazioni.